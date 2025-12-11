Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Mandoul sensibilisé à la vaccination obligatoire du bétail


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 12 Décembre 2025


La délégation provinciale de la production animale dans le Mandoul a organisé une campagne de sensibilisation des éleveurs sur la nécessité de la vaccination du bétail, en prélude au lancement de la campagne contre la péripneumonie bovine et la peste des petits ruminants (PPR).


Tchad : Le Mandoul sensibilisé à la vaccination obligatoire du bétail


 

Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS II).

 

La sensibilisation s'est tenue notamment au marché de bétail de Bepan (département de Mandoul Occidental). Les leaders locaux se sont relayés pour exhorter les éleveurs à vacciner massivement leur cheptel.


Mahamat Ibet, président départemental de la fédération des éleveurs du Mandoul, et Mahamat Tahir Babélé, Vice-président provincial, ont rappelé que la vaccination est la seule issue pour protéger le cheptel contre ces maladies qui le déciment fortement.

 

Mme Izaba Sophie, déléguée provinciale de la production animale, a précisé les modalités de la campagne, insistant sur son importance pour la santé du cheptel.


 

  • Tarifs et Marquage :

    • Les petits ruminants seront vaccinés gratuitement et marqués à l'oreille droite.

    • Les bovins seront vaccinés au coût de 100 FCFA par tête.

  • Caractère Obligatoire : Mme Izaba Sophie a rappelé aux éleveurs réticents que la vaccination est obligatoire en vertu d'un arrêté gouvernemental. Elle a appelé à la passivité pour éviter l'application de la loi et les pénalités qui en découleraient.



L’objectif est d’insuffler une nouvelle dynamique pour assurer la protection du cheptel national et la sécurité alimentaire.



