









AFRIQUE Centrafrique : Faustin-Archange Touadéra appelle à une campagne électorale apaisée et responsable

Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Décembre 2025



À l’occasion de l’ouverture officielle de la campagne électorale, ce 13 décembre 2025, le Président de la République centrafricaine, le Professeur Faustin-Archange Touadéra, s’est adressé à la Nation à travers un message solennel, appelant les Centrafricains à la responsabilité, à la retenue et à l’unité nationale en prélude aux scrutins du 28 décembre 2025.







Dans son adresse, le Chef de l’État a salué l’engagement patriotique des citoyens et des institutions ayant permis l’organisation des élections dans le respect des délais constitutionnels. Il a rappelé que cette période électorale constitue l’un des moments les plus déterminants de la vie démocratique du pays, offrant à chaque citoyen la possibilité d’écouter, de comparer et de choisir librement.







Des élections historiques et inédites





Le Président Touadéra a souligné le caractère historique des élections à venir. Pour la première fois depuis plus de quarante ans, la République centrafricaine organisera des élections régionales et municipales, en plus des élections présidentielle et législatives. La simultanéité de ces quatre scrutins constitue une première dans l’histoire politique du pays.





Avec près de deux millions d’électeurs inscrits, le Chef de l’État y voit la preuve d’une démocratie en pleine consolidation et d’un engagement citoyen croissant.









Appel au respect des institutions et à la paix





Le Président de la République a exhorté l’ensemble des acteurs politiques à privilégier le débat d’idées et à rejeter fermement les discours de haine, les manipulations et les tentatives de division. Il a rappelé que la démocratie ne doit pas être un champ de confrontation, mais un engagement moral fondé sur la discipline, la dignité et l’unité nationale.







Il a également insisté sur le rôle central de l’Autorité Nationale des Élections (ANE), institution indépendante et constitutionnelle, appelant tous les acteurs à respecter ses décisions et procédures afin de garantir un scrutin libre, transparent et crédible.









Responsabilité des médias et des forces de sécurité







Le Chef de l’État a invité les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité et de professionnalisme durant cette période sensible, en évitant la diffusion de fausses informations susceptibles de fragiliser la paix et la sécurité.







Il a par ailleurs appelé les forces de défense et de sécurité, qu’il a qualifiées de piliers de la stabilité nationale, à assurer la sécurité du processus électoral, tout en respectant la neutralité, la discipline et le professionnalisme, afin de permettre à tous les candidats de battre librement campagne sur l’ensemble du territoire.







Un appel à la mobilisation citoyenne



En conclusion, le Président Faustin-Archange Touadéra a invité les Centrafricains à se rendre massivement aux urnes le 28 décembre 2025, dans la paix et la dignité, et à attendre sereinement la proclamation des résultats par les institutions compétentes.







Il a exprimé le vœu que ces élections renforcent la paix, la réconciliation nationale, l’unité et le relèvement économique du pays, affirmant que chaque citoyen a un rôle essentiel à jouer dans la construction de l’avenir collectif.







« Vive la démocratie, vive la République centrafricaine », a-t-il conclu, en appelant à la bénédiction divine sur la Nation et son peuple.





Dans la même rubrique : < > Cameroun - Université de Garoua : Lancement de l'année académique sous le signe de l'Intelligence Artificielle Cameroun : Décoration de 2 332 hauts responsables de la Police Nationale RCA : Le Président Touadéra lance la construction du Port Fluvial de Mongoumba Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)