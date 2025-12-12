Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le REFAMP prépare la Conférence nationale des femmes ministres et parlementaires


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 12 Décembre 2025



Le Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires du Tchad (REFAMP-Tchad) a procédé ce vendredi 12 décembre 2025 à l’installation officielle du comité chargé de préparer la prochaine Conférence des femmes ministres et parlementaires.

Cette instance aura pour mission de planifier, coordonner et assurer le bon déroulement de cet événement majeur dédié au leadership féminin et à la gouvernance inclusive. Mme Elise Loum, secrétaire exécutive du REFAMP-Tchad, déclare : « C’est un réel plaisir et un honneur en tant que secrétaire exécutive du Réseau des Femmes Africaines Ministres et Parlementaires du Tchad. Nous sommes à un tournant important de notre histoire, un tournant qui a vu croître l’ascension remarquable des femmes tchadiennes sur plusieurs scènes, notamment politique et sociale. »

Elle affirme que cette assise est le fruit de deux volontés politiques fortes : la première, impulsée par feu Maréchal Idriss Deby Itno, et la seconde, poursuivie par le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, qui continue de promouvoir l’épanouissement et le leadership des femmes jusqu’à leur plein apogée.

D’après Elise Loum, ce moment constitue une opportunité d’échanges d’idées, de savoir-faire, de savoir-être et de partage. Mais c’est surtout un temps de réflexion sur la responsabilité collective nécessaire pour accompagner les 12 chantiers et les 100 actes du président dans cette phase de refondation.

Elle réaffirme que les femmes tchadiennes sont pleinement capables de jouer leur rôle hautement politique afin de contribuer à une gouvernance efficace, inclusive et appréciée dans notre pays. C’est dans cet effet qu’elle a organisé une Conférence des femmes ministres et parlementaires sur le thème : « Consolation sur le leadership féminin pour la refondation : du Tchad ». Cette conférence sera suivie de l’Assemblée générale du REFAMP.

Une mise en place d’un comité préparatoire est chargée de l’organisation de la conférence. Elle précise que ce comité travaillera en étroite collaboration avec le point focal en charge de la formation à l’Assemblée nationale. Elle adresse des remerciements sincères et très spéciaux à tous leurs partenaires traditionnels et inconditionnels.

Le nom de la présidente est Achta Saleh Daman. Les vice-présidentes sont : 1ère vice-présidente : Ndolenodji Alixe Naimbaye ; 2ème vice-présidente : Zara Dilloh.

Elle conclut que le bureau du comité est chargé de planifier, programmer et mettre en œuvre une bonne organisation pour la réussite et le suivi des activités de tout le comité préparatoire, en relation avec les sous-comités et les partenaires. Les conseillères sont chargées d’appuyer efficacement et valablement les sous-comités pendant les travaux.



