









TCHAD Tchad : Le RECOJAC clôture son atelier sur l'action climatique et la jeunesse

Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 12 Décembre 2025



Le Réseau Eau et Climat des Organisations de Jeunes d'Afrique Centrale (RECOJAC) a tenu un point de presse ce 12 décembre 2025 pour clôturer son atelier national. Cet atelier portait sur la vulgarisation de la déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l'action climatique, ainsi que sur l'appui à l'opérationnalisation de la plateforme nationale des associations d'adolescents et des jeunes.





Le 12 décembre 2025, le Réseau Eau et Climat des Organisations de Jeunes d'Afrique Centrale (RECOJAC) a tenu un point presse pour marquer la clôture de son atelier national de vulgarisation de la déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l’action climatique. Cet atelier visait également à soutenir l’opérationnalisation de la plateforme nationale des associations d’adolescents et des jeunes, intégrée dans une cellule permanente. À une époque où le changement climatique impacte de manière significative les communautés à travers le monde, la reconnaissance des jeunes comme acteurs essentiels dans la lutte contre ce phénomène est primordiale. Ali Ahmat Brahim, Directeur de lutte contre le changement climatique, a ouvert l’atelier en soulignant que le gouvernement tchadien considère les jeunes non seulement comme de simples bénéficiaires des actions climatiques, mais aussi comme de véritables porteurs de solutions, d'innovations et de dynamiques locales. Au cours des deux jours d’échanges, l’atelier a permis de : Renforcer la Compréhension de la Déclaration : Les participants ont approfondi leur connaissance de la déclaration intergouvernementale, mettant en lumière le rôle central des jeunes dans les initiatives climatiques. Dresser des Bases pour l’Opérationnalisation de la Plateforme : Des discussions constructives ont été menées pour poser des bases solides en vue de l’établissement d’une plateforme nationale efficace. Définir des Orientations Structurées : Les jeunes ont eu l’opportunité de formuler des recommandations claires en matière de plaidoyer, de participation et d’actions concrètes sur le terrain. Ali Ahmat Brahim a également encouragé la plateforme à : Renforcer sa Structuration Interne : Travailler sur son organisation et sa gouvernance interne pour mieux servir les intérêts des jeunes et des communautés.

: Travailler sur son organisation et sa gouvernance interne pour mieux servir les intérêts des jeunes et des communautés. Poursuivre le Dialogue avec les Institutions Publiques : Entretenir des discussions constructives avec les différents acteurs gouvernementaux pour établir une synergie dans les actions climatiques.

: Entretenir des discussions constructives avec les différents acteurs gouvernementaux pour établir une synergie dans les actions climatiques. Jouer le Rôle de Relais : Assurer un pont entre les jeunes, les communautés et les décideurs politiques pour une meilleure intégration des préoccupations des jeunes dans les plans d’action climatique. Le succès des actions climatiques dépend de la collaboration entre divers acteurs : Mobilisation des Jeunes : Le directeur a insisté sur la nécessité pour les jeunes de maintenir une mobilisation constructive et responsable pour faire entendre leur voix.

: Le directeur a insisté sur la nécessité pour les jeunes de maintenir une mobilisation constructive et responsable pour faire entendre leur voix. Soutien des Partenaires Techniques et Financiers : Le rôle des partenaires reste crucial, en poursuivant leur appui stratégique pour renforcer les capacités locales.

: Le rôle des partenaires reste crucial, en poursuivant leur appui stratégique pour renforcer les capacités locales. Renforcement de la Coordination Intersectorielle : Les institutions publiques sont appelées à jouer un rôle actif dans la coordination des efforts et des ressources, afin de maximiser l’impact des initiatives. La clôture de cet atelier par le RECOJAC souligne l'importance croissante de l'engagement des jeunes dans les enjeux climatiques au Tchad. En leur tant qu’acteurs clé dans la lutte contre le changement climatique, leur mobilisation est essentielle pour porter des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales. Ce faisant, le Tchad peut espérer un avenir meilleur, où les initiatives climatiques sont véritablement inclusives et représentatives des aspirations de sa jeunesse. Le 12 décembre 2025, le Réseau Eau et Climat des Organisations de Jeunes d'Afrique Centrale (RECOJAC) a tenu un point presse pour marquer la clôture de son atelier national de vulgarisation de la déclaration intergouvernementale sur les enfants, les jeunes et l’action climatique. Cet atelier visait également à soutenir l’opérationnalisation de la plateforme nationale des associations d’adolescents et des jeunes, intégrée dans une cellule permanente.À une époque où le changement climatique impacte de manière significative les communautés à travers le monde, la reconnaissance des jeunes comme acteurs essentiels dans la lutte contre ce phénomène est primordiale. Ali Ahmat Brahim, Directeur de lutte contre le changement climatique, a ouvert l’atelier en soulignant que le gouvernement tchadien considère les jeunes non seulement comme de simples bénéficiaires des actions climatiques, mais aussi comme de véritables porteurs de solutions, d'innovations et de dynamiques locales.Au cours des deux jours d’échanges, l’atelier a permis de :Ali Ahmat Brahim a également encouragé la plateforme à :Le succès des actions climatiques dépend de la collaboration entre divers acteurs :La clôture de cet atelier par le RECOJAC souligne l'importance croissante de l'engagement des jeunes dans les enjeux climatiques au Tchad. En leur tant qu’acteurs clé dans la lutte contre le changement climatique, leur mobilisation est essentielle pour porter des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales. Ce faisant, le Tchad peut espérer un avenir meilleur, où les initiatives climatiques sont véritablement inclusives et représentatives des aspirations de sa jeunesse.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le REFAMP prépare la Conférence nationale des femmes ministres et parlementaires Tchad : nomination d’un Conseiller Spécial à la Présidence Tchad : nomination du PCA de l’AAZES Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)