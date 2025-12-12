L'incendie, qui s'est déclaré dans l'après-midi du 8 décembre, a causé d'importants dégâts matériels. Au total, cinq maisons mitoyennes ont été entièrement ravagées par les flammes, laissant les résidents dans une situation précaire. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, ce qui est un soulagement face à l'ampleur des destructions.
|
TCHAD
Tchad - Sila : Le Délégué de l'Action Sociale évalue les dégâts de l'incendie à Kerfi
Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 12 Décembre 2025
Le Délégué de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires de la province du Sila, Yakhoub Abdallah, a récemment visité le site d'un incendie majeur qui a frappé la ville de Kerfi le jeudi 11 décembre 2025. Kerfi, une localité située à 45 kilomètres de Goz-Beïda, le chef-lieu de la province, a été durement touchée par cet événement tragique.
L'incendie, qui s'est déclaré dans l'après-midi du 8 décembre, a causé d'importants dégâts matériels. Au total, cinq maisons mitoyennes ont été entièrement ravagées par les flammes, laissant les résidents dans une situation précaire. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, ce qui est un soulagement face à l'ampleur des destructions.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle