Tchad - Sila : Le Délégué de l'Action Sociale évalue les dégâts de l'incendie à Kerfi


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 12 Décembre 2025


Le Délégué de l'Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires de la province du Sila, Yakhoub Abdallah, a récemment visité le site d'un incendie majeur qui a frappé la ville de Kerfi le jeudi 11 décembre 2025. Kerfi, une localité située à 45 kilomètres de Goz-Beïda, le chef-lieu de la province, a été durement touchée par cet événement tragique.


  L'incendie, qui s'est déclaré dans l'après-midi du 8 décembre, a causé d'importants dégâts matériels. Au total, cinq maisons mitoyennes ont été entièrement ravagées par les flammes, laissant les résidents dans une situation précaire. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, ce qui est un soulagement face à l'ampleur des destructions.

 

Lors de sa visite, le Délégué Yakhoub Abdallah a pris le temps d'évaluer les dommages causés par l’incendie et de discuter des circonstances entourant le sinistre, bien que les causes exactes restent à déterminer. Cette évaluation a permis de sensibiliser les autorités et les ONG à la situation d’urgence à laquelle sont confrontées les familles touchées.

 

Au cours de sa visite, le Délégué a exprimé sa profonde solidarité avec les familles affectées. Reconnaissant la gravité de la situation, il a également fait part de son regret face aux pertes matérielles et aux bouleversements que ces familles subissent. Il a souligné l'importance de la solidarité communautaire et du soutien humanitaire dans ce genre de catastrophes.

 

La visite du Délégué est un appel à l’action, mettant en lumière la nécessité de déployer des efforts soutenus en matière d'aide humanitaire. Il est crucial que des mesures rapides soient prises pour apporter un soutien aux familles qui ont tout perdu dans cet événement tragique. La situation exige une mobilisation efficace des ressources, tant au niveau provincial qu'au niveau national, pour aider les sinistrés à se relever et à reconstruire leur vie.

 

L'incendie à Kerfi rappelle l'importance des dispositifs de sécurité incendie, ainsi que celle de la préparation face aux catastrophes. La réaction rapide des autorités et la solidarité des citoyens seront essentielles pour garantir un soutien adéquat aux familles touchées et pour restaurer l'espoir dans cette communauté éprouvée. Les prochaines actions de secours doivent être planifiées et mises en œuvre rapidement afin de minimiser les impacts à long terme de cette tragédie.


