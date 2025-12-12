Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Programme de Conservation de la Gazelle Dama franchit une nouvelle étape


Alwihda Info | Par - 12 Décembre 2025


Face au risque imminent d’extinction de la Gazelle Dama, classée en danger critique d’extinction (la plus menacée au monde), l’organisation Sahara Conservation mène un programme ambitieux de reproduction et de renforcement en captivité dans la Réserve de Faune de Ouadi Rimé Ouadi Achim au Tchad.


Images : Sahara Conservers
Images : Sahara Conservers


 

Renforcement du Groupe Fondateur

 

Le programme, initié en 2020, vise à constituer un groupe reproducteur stable. Ce groupe fondateur, initialement constitué de gazelles capturées localement, a été renforcé par des individus provenant de l’Environment Agency - Abu Dhabi.
 

  • Nouvelles Introductions : Fin octobre 2025, quatre nouvelles gazelles dama sont arrivées d’Abu Dhabi et ont été introduites dans les enclos de reproduction de la réserve.





 

Préparation au Relâcher et Suivi Sanitaire


Quelques jours après l'arrivée des nouveaux individus, un check-up complet a été organisé pour l’ensemble des gazelles adultes, marquant une étape essentielle avant leur réintroduction en milieu naturel :
 

  • Soins : Les animaux ont bénéficié de vaccinations et d’examens de santé complets pour vérifier leur état.
     

  • Suivi : Des dispositifs GPS (colliers) ont été posés sur certains individus pour permettre de suivre leur adaptation après leur relâcher.





 

Réintroduction en Milieu Naturel


Début novembre, l’opération de réintroduction a eu lieu :
 

  • Relâcher : Dix individus ont été relâchés dans la réserve, dont cinq adultes équipés de colliers GPS.
     

  • Population Sauvage : Le suivi GPS permettra de surveiller leurs déplacements et leur intégration dans la population sauvage existante de la réserve, qui compte actuellement environ 50 individus.



Ce programme de protection et de renforcement est crucial pour la survie de cette espèce emblématique, qui dépend plus que jamais de ces efforts pour sa restauration.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/12/2025

Tchad : U-Reporter Moussoro, acteur clé de la campagne de vaccination contre la polio et la rougeole

Tchad : U-Reporter Moussoro, acteur clé de la campagne de vaccination contre la polio et la rougeole

Tchad - Chine : Préparation de la troisième phase du Projet d’Assistance Géologique et Minier Tchad - Chine : Préparation de la troisième phase du Projet d’Assistance Géologique et Minier 12/12/2025

Populaires

Tchad : l’ambassadeur de l’Inde fait ses adieux

11/12/2025

Tchad : lancement officiel des travaux de trois dalots sur l’axe Am-Timan – Khach-Khacha

11/12/2025

Tchad : la fédération tchadienne de Frisbee Ultimate organise son assemblée générale constitutive

11/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter