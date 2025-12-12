Tchad : Le Programme de Conservation de la Gazelle Dama franchit une nouvelle étape

Renforcement du Groupe Fondateur
Le programme, initié en 2020, vise à constituer un groupe reproducteur stable. Ce groupe fondateur, initialement constitué de gazelles capturées localement, a été renforcé par des individus provenant de l’Environment Agency - Abu Dhabi.
Nouvelles Introductions : Fin octobre 2025, quatre nouvelles gazelles dama sont arrivées d’Abu Dhabi et ont été introduites dans les enclos de reproduction de la réserve.
Préparation au Relâcher et Suivi Sanitaire
Quelques jours après l'arrivée des nouveaux individus, un check-up complet a été organisé pour l’ensemble des gazelles adultes, marquant une étape essentielle avant leur réintroduction en milieu naturel :
Soins : Les animaux ont bénéficié de vaccinations et d’examens de santé complets pour vérifier leur état.
Suivi : Des dispositifs GPS (colliers) ont été posés sur certains individus pour permettre de suivre leur adaptation après leur relâcher.
Réintroduction en Milieu Naturel
Début novembre, l’opération de réintroduction a eu lieu :
Relâcher : Dix individus ont été relâchés dans la réserve, dont cinq adultes équipés de colliers GPS.
Population Sauvage : Le suivi GPS permettra de surveiller leurs déplacements et leur intégration dans la population sauvage existante de la réserve, qui compte actuellement environ 50 individus.
Ce programme de protection et de renforcement est crucial pour la survie de cette espèce emblématique, qui dépend plus que jamais de ces efforts pour sa restauration.