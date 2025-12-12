Tchad : Le Programme de Conservation de la Gazelle Dama franchit une nouvelle étape

Réintroduction en Milieu Naturel



Début novembre, l’opération de réintroduction a eu lieu :





Relâcher : Dix individus ont été relâchés dans la réserve, dont cinq adultes équipés de colliers GPS.



Population Sauvage : Le suivi GPS permettra de surveiller leurs déplacements et leur intégration dans la population sauvage existante de la réserve, qui compte actuellement environ 50 individus.





Ce programme de protection et de renforcement est crucial pour la survie de cette espèce emblématique, qui dépend plus que jamais de ces efforts pour sa restauration.

