ANALYSE

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 12 Décembre 2025


Dans plusieurs pays africains, notamment au Tchad, l'idée selon laquelle l'homme doit subvenir aux besoins matériels de la femme reste fermement ancrée dans les mentalités. Ce modèle traditionnel, hérité de générations précédentes, repose sur une vision classique de la structure familiale, où l'homme est perçu comme le pourvoyeur principal et la femme comme la gardienne du foyer. Malgré les évolutions des structures sociales et les avancées vers l'égalité des sexes, cette vision continue de façonner les attentes et comportements au sein des couples.


  La perception de l’homme comme soutien financier est profondément enracinée dans de nombreuses sociétés africaines. Ce modèle économique relationnel, transmit de parents à enfants, contribue à maintenir des rôles de genre bien définis. Même dans les espaces urbains où la modernité et la tradition coexistent, ces attentes demeurent présentes. La culture populaire et les normes sociales exercent une forte influence sur les choix de vie et les attentes des femmes, souvent conditionnées dès leur jeune âge.



L’Évolution des Femmes : Autonomie et Succès


Bien que l’essor des femmes modernes, plus instruites et de plus en plus présentes sur le marché du travail, refasse les cartes de ce modèle traditionnel, une fraction significative de la jeunesse féminine semble continuer à associer la réussite d'un couple à la capacité financière de l’homme. Dans des environnements urbains, où le coût de la vie grimpe constamment, la recherche d’un partenaire “stable” financièrement peut également être perçue comme une stratégie de survie économique.


Le Paradoxe de l’Autonomie et des Attentes Financières


Un paradoxe intéressant émerge dans ce contexte : à mesure que les femmes gagnent en autonomie financière, les attentes en matière de soutien matériel de la part des hommes peuvent en réalité se renforcer. Cela découle souvent d'une pression sociale et d’une internalisation des rôles traditionnels, amenant certaines femmes à maintenir des attentes élevées vis-à-vis de leur partenaire, même lorsqu'elles sont elles-mêmes financièrement indépendantes.



Un Nouvel Équilibre à Rechercher


Face à ce modèle parfois déséquilibré, une nouvelle génération émerge, critiquant l’approche économique unilatérale des relations. Pour ces jeunes femmes et hommes, l’avenir doit passer par :
  • Le partage des responsabilités : L’idée que les tâches et les ressources doivent être également réparties entre les partenaires.
  • L’autonomie financière individuelle : Chacun devrait être en mesure de subvenir à ses propres besoins tout en collaborant vers des objectifs communs.
  • La construction de projets à deux : Plutôt que de dépendre financièrement de l'autre, la création de partenariats équilibrés devient une priorité.
Cette vision, bien qu'encore minoritaire dans certains milieux, commence à trouver écho à mesure que les femmes occupent des positions économiques et professionnelles de plus en plus influentes.



Redéfinition des Rapports Amoureux


Le débat autour de la notion de l'homme "pourvoyeur" est loin d'être clos. Alors que les exigences matérielles s'entremêlent avec les réalités économiques et les mutations sociales, la question de l'équilibre dans les relations amoureuses devient de plus en plus pertinente.



Réflexion sur l’Avenir

  Il est certain que pour qu'une relation moderne soit durable, une réflexion profonde sur le partage des responsabilités et l’autonomie est nécessaire. La transformation des attentes relationnelles peut être un catalyseur pour construire des dynamiques amoureuses plus harmonieuses et égalitaires. Les couples d'aujourd'hui doivent naviguer entre tradition et modernité, en cherchant des moyens de co-créer des relations qui respectent et valorisent la contribution de chacun, tout en s'éloignant des schémas passés qui maintiennent une dépendance financière unilatérale.

 
La voie à suivre semble prometteuse, alors que de plus en plus de voix s'élèvent pour revendiquer un modèle relationnel basé sur l'égalité, la compréhension et le respect mutuel.


