TCHAD

Tchad : "La Marche vers Eux" lance son édition internationale 2025


Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 12 Décembre 2025


​La Maison de quartier de Chagoua a servi de cadre, ce 12 décembre 2025, à la conférence de presse marquant le lancement officiel de l’édition internationale 2025 de « La Marche vers Eux ». La rencontre, animée par le coordonnateur du projet, Noubata Gadji, a réuni partenaires, artistes, représentants des médias ainsi que des habitants du quartier.


Tchad : "La Marche vers Eux" lance son édition internationale 2025
Dans son intervention, Noubata Gadji a souligné que cette édition porte le message d’une jeunesse engagée, créative et solidaire, qui choisit d’aller à la rencontre des autres, en particulier des enfants les plus vulnérables. Selon lui, l’ouverture à l’international constitue une étape majeure pour ce mouvement né en 2023, jusqu’ici essentiellement national, mais désormais prêt à élargir son impact social au-delà des frontières.

Pour cette nouvelle édition, des artistes venus du Cameroun, du Niger, du Gabon et de la République démocratique du Congo sont attendus à N’Djamena. Ils rejoindront les artistes tchadiens afin d’unir leurs voix autour d’une cause qui dépasse le simple cadre artistique, avec pour objectif d’apporter un soutien concret aux enfants en situation difficile.

L’édition 2025 de La Marche vers Eux se déroulera en deux grandes étapes. La première se tiendra à l’orphelinat Apsoua, où une journée sera dédiée aux enfants à travers la distribution de vivres, le partage d’un repas, des prestations artistiques et des ateliers d’expression. L’objectif est de leur rappeler qu’ils comptent, qu’ils sont vus et qu’ils ont pleinement leur place dans la société.

La seconde étape aura lieu au Centre SOS Village d’Enfants et mettra l’accent sur la formation, la transmission et l’autonomisation. Les enfants y participeront à des ateliers pratiques axés sur la découverte de métiers, le renforcement de la confiance en soi et la construction d’un projet de vie.

Pour le coordonnateur du projet, cette édition revêt une importance particulière, car l’art n’est plus seulement un spectacle, mais devient une arme douce, un outil de cohésion sociale et un langage universel capable de franchir les frontières. À travers le slam, la poésie, la danse, la musique et les échanges humains, l’équipe entend promouvoir les droits de l’enfant, renforcer la solidarité communautaire, insuffler de l’espoir et placer la jeunesse au cœur du changement social. Noubata Gadji insiste sur le fait que « La Marche vers Eux » n’est pas un simple événement, mais un mouvement de cœur porté par des jeunes qui refusent l’indifférence.

Il a également lancé un appel aux médias, soulignant leur rôle essentiel dans la diffusion des messages, la couverture des actions et la sensibilisation de l’opinion publique à la situation des enfants vulnérables au Tchad. Leur engagement, a-t-il affirmé, confère une portée et une force supplémentaires à l’initiative.

En clôturant la conférence, Noubata Gadji a rappelé que La Marche vers Eux est avant tout un projet de société, un appel à l’humanité, à l’unité, à l’engagement et à la responsabilité de la jeunesse. Il a souligné que lorsqu’on marche vers les autres, on ne revient jamais les mains vides, car chaque geste compte et donne du sens. Il a enfin remercié les partenaires, les artistes, les bénévoles, les enfants et les médias pour leur soutien, avant d’inviter chacun à marcher ensemble, et surtout à marcher vers eux.


