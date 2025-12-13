Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : À Abéché, la boutique Harmonie Élégance rouvre ses portes après quatre mois d’interruption


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Décembre 2025


Après quatre mois d’interruption consécutifs à un incident malheureux ayant entièrement ravagé les locaux par le feu, la boutique Harmonie Élégance, située en face de l’Université Adam Barka d’Abéché, a officiellement rouvert ses portes.


Cette réouverture marque un nouveau départ pour cet établissement commercial apprécié de la population locale. À cette occasion, le responsable de la boutique, Faycal Adam Annour, dit le Roi, a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien durant cette période difficile.

Il a par ailleurs invité ses fidèles clients et, au-delà, l’ensemble de la population de la ville d’Abéché à se rapprocher de la boutique afin de découvrir et se procurer ses divers articles, désormais de nouveau disponibles.

La reprise des activités de Harmonie Élégance est perçue comme un signe de résilience et de dynamisme du secteur commercial local, contribuant ainsi à la relance des activités économiques dans la ville d’Abéché.


