Tchad : À Abéché, la boutique Harmonie Élégance rouvre ses portes après quatre mois d’interruption

Cette réouverture marque un nouveau départ pour cet établissement commercial apprécié de la population locale. À cette occasion, le responsable de la boutique, Faycal Adam Annour, dit le Roi, a exprimé sa gratitude envers toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien durant cette période difficile.



Il a par ailleurs invité ses fidèles clients et, au-delà, l’ensemble de la population de la ville d’Abéché à se rapprocher de la boutique afin de découvrir et se procurer ses divers articles, désormais de nouveau disponibles.



La reprise des activités de Harmonie Élégance est perçue comme un signe de résilience et de dynamisme du secteur commercial local, contribuant ainsi à la relance des activités économiques dans la ville d’Abéché.