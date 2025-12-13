Tchad : « Samedis citoyens » : N'Djamena se mobilise pour la salubrité

L'opération a débuté de manière symbolique au sein même du Ministère de la Justice, où le coup d'envoi a été donné conjointement par le Ministre d'État, Ministre de la Justice, Youssouf Tom, et le Maire de N'Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye.







Sous l'impulsion de la Commune de N'Djamena, une foule de volontaires s'est activement engagée dans le nettoyage des locaux ministériels. Cette initiative souligne la volonté des institutions de montrer l'exemple.







Suite à cette première réussite, la délégation municipale, conduite par le maire Senoussi Hassana Abdoulaye et accompagné du Maire du 7e arrondissement, Adoum Hassan Djimet, s'est ensuite rendue sur l'axe du rond-point des doubles-voies pour lancer une seconde opération de nettoyage, élargissant ainsi son champ d'action à l'espace public.







L'ambition de ces « Samedis citoyens » est claire : redonner à la capitale tchadienne une image nouvelle, plus saine et plus agréable à vivre pour tous ses habitants. La mobilisation massive de ce jour témoigne d'une volonté partagée de préserver et d'embellir le cadre de vie.

