TCHAD

Tchad : PSSET et COSET alertent sur un risque de perturbation de l’année scolaire 2025-2026


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Décembre 2025



Les plateformes syndicales PSSET et COSET dénoncent les stratégies de contournement du Gouvernement visant à écarter la commission de négociation initiale chargée du dossier du statut particulier des enseignants. Elles estiment que ces manœuvres retardent volontairement la signature du décret d’application du décret 2850 et de son protocole d’accord, au détriment du personnel enseignant et de la stabilité du système éducatif.

Les syndicats exigent la signature et la mise en œuvre effective de ces textes dès janvier 2026, condition qu’ils jugent indispensable à la continuité des activités académiques sur l’ensemble du territoire. Ils avertissent que le Gouvernement sera tenu pour responsable de toute perturbation de l’année scolaire 2025-2026, tout en réaffirmant leur disponibilité pour un dialogue sincère, transparent et respectueux des engagements pris.


