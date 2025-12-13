Tchad : 35e anniversaire de la démocratie – Paul MBAÏNODOUM NGARTELBAYE lance un appel à l'unité et à la paix

Lors de son point de presse, Monsieur Paul MBAÏNODOUM NGARTELBAYE a déclaré qu’il sort de son silence après une absence pour raisons de santé. Il affirme qu’en sa qualité de Baministe et de membre fondateur du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), il se devait de marquer la célébration du 35e anniversaire de la Journée de la démocratie et de la liberté, tout en ayant une pensée pieuse pour les martyrs, dont le père fondateur du parti, le Maréchal Idriss Déby Itno.







Il appelle les plus hautes autorités du pays et le peuple tchadien dans son ensemble à pérenniser et promouvoir cette journée, qui constitue toujours le socle de l’unité nationale et du développement de la nation. Cet anniversaire mérite une attention particulière dans l’histoire du pays. C’est également l’occasion de faire un bilan afin d’encourager chacun à consolider la démocratie au fil du temps.







Il précise qu’il lance, à cette occasion, un appel solennel au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, afin de privilégier la politique de la main tendue qui l’a toujours animée depuis la transition et de la voir s’enraciner davantage. Il demande, à ce titre, d'accorder la liberté à tous les prisonniers, notamment les leaders d’opinion, en cette fin d’année, pour que les Tchadiens puissent sceller le calumet de la paix et du vivre-ensemble, gage de l'unité nationale.







Il l'exhorte à être au-dessus de la mêlée afin de construire ensemble un Tchad refondé, un souhait pour les générations futures.







Vive le 1er décembre, Journée de la démocratie et de la liberté ! Pour que vive le Mouvement Patriotique du Salut, et pour un Tchad uni et prospère.

