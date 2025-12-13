Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 35e anniversaire de la démocratie – Paul MBAÏNODOUM NGARTELBAYE lance un appel à l'unité et à la paix


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 13 Décembre 2025


Après une absence pour raisons de santé, Paul MBAÏNODOUM NGARTELBAYE, Baministe et membre fondateur du MPS, sort de son silence ce 13 décembre 2025 à l’occasion du 35e anniversaire de la Journée de la démocratie et de la liberté. Dans une déclaration solennelle, il a rendu hommage aux martyrs, a exhorté à la consolidation de l’unité nationale et a lancé un appel au Président de la République en faveur de la main tendue, de la paix et du vivre-ensemble.


Tchad : 35e anniversaire de la démocratie – Paul MBAÏNODOUM NGARTELBAYE lance un appel à l'unité et à la paix


 

Lors de son point de presse, Monsieur Paul MBAÏNODOUM NGARTELBAYE a déclaré qu’il sort de son silence après une absence pour raisons de santé. Il affirme qu’en sa qualité de Baministe et de membre fondateur du Mouvement Patriotique du Salut (MPS), il se devait de marquer la célébration du 35e anniversaire de la Journée de la démocratie et de la liberté, tout en ayant une pensée pieuse pour les martyrs, dont le père fondateur du parti, le Maréchal Idriss Déby Itno.

 

Il appelle les plus hautes autorités du pays et le peuple tchadien dans son ensemble à pérenniser et promouvoir cette journée, qui constitue toujours le socle de l’unité nationale et du développement de la nation. Cet anniversaire mérite une attention particulière dans l’histoire du pays. C’est également l’occasion de faire un bilan afin d’encourager chacun à consolider la démocratie au fil du temps.

 

Il précise qu’il lance, à cette occasion, un appel solennel au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, afin de privilégier la politique de la main tendue qui l’a toujours animée depuis la transition et de la voir s’enraciner davantage. Il demande, à ce titre, d'accorder la liberté à tous les prisonniers, notamment les leaders d’opinion, en cette fin d’année, pour que les Tchadiens puissent sceller le calumet de la paix et du vivre-ensemble, gage de l'unité nationale.

 

Il l'exhorte à être au-dessus de la mêlée afin de construire ensemble un Tchad refondé, un souhait pour les générations futures.

 

Vive le 1er décembre, Journée de la démocratie et de la liberté ! Pour que vive le Mouvement Patriotique du Salut, et pour un Tchad uni et prospère.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/12/2025

Tchad : Le Programme de Conservation de la Gazelle Dama franchit une nouvelle étape

Tchad : Le Programme de Conservation de la Gazelle Dama franchit une nouvelle étape

Tchad : Clôture de la 3ᵉ École Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet (TdSIG) Tchad : Clôture de la 3ᵉ École Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet (TdSIG) 12/12/2025

Populaires

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

12/12/2025

Tchad : Clôture de la 3ᵉ École Tchadienne de la Gouvernance de l’Internet (TdSIG)

12/12/2025

Tchad : Le Programme de Conservation de la Gazelle Dama franchit une nouvelle étape

12/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/12/2025 - Achta Mahamat

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ?

Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables Émergence d'un nouvel horizon industriel en Afrique : le rôle des carburants aériens durables 10/12/2025 - Henok Teferra Shawl, directeur général de Boeing pour l’Afrique

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter