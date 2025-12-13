Gabon : Le Président Oligui Nguema a reçu une délégation du Groupe Fortescue

Au cours de cette rencontre, Dr Forrest a mis en avant l’expertise de Fortescue, un acteur mondial de référence dans le domaine du développement d'infrastructures majeures et de la promotion des énergies vertes. Fortescue est déjà engagé au Gabon via Iron Ivindo, travaillant sur le projet de minerai de fer de Belinga.
La délégation a présenté une approche intégrée qui combine plusieurs éléments essentiels :
- Exploitation minière
- Réseau ferroviaire
- Infrastructure portuaire
- Production d’énergie propre
Les discussions ont abouti à un accord de principe pour la construction du port en eau profonde de Kobe-Kobe. Ce projet stratégique est en alignement avec la vision du Chef de l'État, visant à transformer l’économie du pays.
Le projet de Kobe-Kobe est prévu pour :
- Générer près de 160 000 emplois directs et indirects
- Être mis en service d’ici 2030, en concertation étroite avec le Gouvernement.