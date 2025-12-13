Gabon : Le Président Oligui Nguema a reçu une délégation du Groupe Fortescue

Exploitation minière

Réseau ferroviaire

Infrastructure portuaire

Production d’énergie propre

Générer près de 160 000 emplois directs et indirects

Être mis en service d’ici 2030, en concertation étroite avec le Gouvernement.

Au cours de cette rencontre, Dr Forrest a mis en avant l’expertise de Fortescue, un acteur mondial de référence dans le domaine du développement d'infrastructures majeures et de la promotion des énergies vertes. Fortescue est déjà engagé au Gabon via Iron Ivindo, travaillant sur le projet de minerai de fer de Belinga.La délégation a présenté une approche intégrée qui combine plusieurs éléments essentiels :Les discussions ont abouti à un accord de principe pour la construction du. Ce projet stratégique est en alignement avec la vision du Chef de l'État, visant à transformer l’économie du pays.Le projet de Kobe-Kobe est prévu pour :Cette audience marque une étape cruciale dans le développement économique du Gabon, en favorisant des infrastructures durables et créatrices d’emplois. Le partenariat avec Fortescue souligne l'engagement du gouvernement gabonais à promouvoir l'économie verte tout en stimulant la croissance et le développement national.