AFRIQUE

Gabon : Le Président Oligui Nguema a reçu une délégation du Groupe Fortescue


Alwihda Info | Par - 13 Décembre 2025


Le Président de la République, Chef de l’État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience une délégation du Groupe Fortescue, dirigée par son Fondateur et Président Exécutif, Dr Andrew Forrest.


  Au cours de cette rencontre, Dr Forrest a mis en avant l’expertise de Fortescue, un acteur mondial de référence dans le domaine du développement d'infrastructures majeures et de la promotion des énergies vertes. Fortescue est déjà engagé au Gabon via Iron Ivindo, travaillant sur le projet de minerai de fer de Belinga.

 

La délégation a présenté une approche intégrée qui combine plusieurs éléments essentiels :
  • Exploitation minière
  • Réseau ferroviaire
  • Infrastructure portuaire
  • Production d’énergie propre

 

Les discussions ont abouti à un accord de principe pour la construction du port en eau profonde de Kobe-Kobe. Ce projet stratégique est en alignement avec la vision du Chef de l'État, visant à transformer l’économie du pays.

 

Le projet de Kobe-Kobe est prévu pour :
  • Générer près de 160 000 emplois directs et indirects
  • Être mis en service d’ici 2030, en concertation étroite avec le Gouvernement.

 

Cette audience marque une étape cruciale dans le développement économique du Gabon, en favorisant des infrastructures durables et créatrices d’emplois. Le partenariat avec Fortescue souligne l'engagement du gouvernement gabonais à promouvoir l'économie verte tout en stimulant la croissance et le développement national.
Peter Kum
