Tchad : la “Semaine de la Paix” célèbre la culture et renforce la cohésion sociale

Cette initiative culturelle, portée par le Délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a été marquée par la remise des prix aux meilleurs groupes de danse. L’événement, haut en couleurs, a rassemblé autorités, artistes, jeunes et notables dans une ambiance festive et fraternelle.



Organisée à l’initiative du Délégué général, cette semaine culturelle a réuni plusieurs communautés issues du département de Bahr-Azoum, venues partager leurs traditions à travers la danse. Le CLAC d’Am-Timan, transformé pour l’occasion en un véritable carrefour culturel, a accueilli une foule nombreuse. Les spectateurs, venus parfois de loin, ont assisté à des prestations riches en symboles, témoignant de la diversité et de la vitalité du patrimoine immatériel local. L’événement a permis de mettre en lumière les valeurs de paix, de tolérance et de vivre-ensemble, dans une région souvent marquée par des tensions communautaires.



Dans son discours, le président du comité d’organisation, Saddam Mahamat Ibrahim, a tenu à saluer l’engagement du général Ismat Issakha Acheikh, dont le soutien financier et les orientations ont été déterminants pour la réussite de cette première édition. Il a souligné que cette initiative culturelle n’aurait pu voir le jour sans la volonté politique affirmée du Délégué général de faire de la culture un levier de cohésion sociale. Il a également remercié les groupes participants pour leur créativité et leur esprit de fraternité, qui ont donné tout son sens à cette semaine dédiée à la paix.



Prenant la parole à son tour, le général Ismat Issakha Acheikh a annoncé que la prochaine édition de la Semaine de la Paix s’élargira à l’ensemble des communautés de la province du Salamat. Il a exprimé sa volonté de faire de cet événement un rendez-vous annuel incontournable, où les traditions locales serviront de socle à la réconciliation et à la solidarité. « Cette semaine est une réponse culturelle aux défis de notre temps. Elle vise à renforcer les liens entre les communautés, à prévenir les conflits et à promouvoir une paix durable », a-t-il déclaré sous les applaudissements nourris de l’assistance.



En reconnaissance de son implication dans la valorisation du patrimoine culturel, la Délégation provinciale de la culture a décerné une attestation de reconnaissance au Délégué général. Ce geste symbolique vient saluer son leadership et son engagement en faveur de la culture comme vecteur de paix. À l’issue des prestations, les meilleurs groupes de danse ont été récompensés. Les trois formations les plus remarquées ont reçu chacune une enveloppe symbolique, en guise d’encouragement pour les efforts fournis. La Semaine de la Paix s’achève ainsi sur une note d’espoir, avec la promesse d’un avenir culturellement riche et socialement apaisé pour le Salamat.