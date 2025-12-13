Tchad : Le Premier ministre Allah Maye Halina réaffirme l’engagement du Gouvernement au service de la Nation

Le Premier ministre a assuré le Président de la République de sa détermination personnelle, ainsi que de celle de l’ensemble du Gouvernement, à œuvrer sans relâche pour relever le « challenge sacré du développement économique et social » du Tchad. Il a réaffirmé que l’action gouvernementale s’inscrira strictement dans le respect des orientations définies par le Chef de l’État.



Selon Allah Maye Halina, le Gouvernement, placé sous son autorité, demeure pleinement engagé dans sa mission au service de la Nation et du peuple tchadien. Il a souligné la volonté de son équipe de poursuivre la mise en œuvre de la vision présidentielle avec rigueur, transparence et dans le respect scrupuleux du cadre hiérarchique.



Le Chef du Gouvernement a également insisté sur l’importance de répondre efficacement aux aspirations légitimes des citoyens et de renforcer la confiance dans les institutions républicaines. Il a enfin appelé à une mobilisation collective des compétences et des énergies pour bâtir un avenir fondé sur le progrès, la stabilité et la prospérité du pays.