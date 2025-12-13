Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby réaffirme sa confiance au Premier ministre et à son gouvernement

Dans son message, le Chef de l’État a encouragé le Gouvernement à préserver la synergie et la cohésion indispensables à l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Il a également insisté sur le respect du cadre hiérarchique, qu’il considère comme un élément fondamental pour garantir une action gouvernementale efficace et ordonnée.



Selon le Président de la République, cette rigueur est essentielle pour répondre de manière adéquate aux attentes multiples et légitimes des citoyens tchadiens. Elle constitue également un levier important pour renforcer le rayonnement du Tchad sur la scène nationale et internationale.



Mahamat Idriss Déby Itno a, par ailleurs, appelé l’ensemble des membres du Gouvernement à œuvrer dans un esprit d’unité, de paix et de patriotisme, valeurs qu’il juge indispensables pour la stabilité et le développement du pays.