Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby réaffirme sa confiance au Premier ministre et à son gouvernement


Alwihda Info | Par Alwihda - 13 Décembre 2025


Le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, a réaffirmé, ce vendredi 13 décembre 2025, sa pleine confiance au Premier ministre, Chef du Gouvernement, ainsi qu’à l’ensemble de l’équipe gouvernementale. Cette déclaration a été rendue publique à travers ses réseaux sociaux.


Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby réaffirme sa confiance au Premier ministre et à son gouvernement
Dans son message, le Chef de l’État a encouragé le Gouvernement à préserver la synergie et la cohésion indispensables à l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée. Il a également insisté sur le respect du cadre hiérarchique, qu’il considère comme un élément fondamental pour garantir une action gouvernementale efficace et ordonnée.

Selon le Président de la République, cette rigueur est essentielle pour répondre de manière adéquate aux attentes multiples et légitimes des citoyens tchadiens. Elle constitue également un levier important pour renforcer le rayonnement du Tchad sur la scène nationale et internationale.

Mahamat Idriss Déby Itno a, par ailleurs, appelé l’ensemble des membres du Gouvernement à œuvrer dans un esprit d’unité, de paix et de patriotisme, valeurs qu’il juge indispensables pour la stabilité et le développement du pays.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 12/12/2025

تشاد: حفل تسليم جوائز مسابقة مخصّصة للعنف الجنسي في زمن النزاعات بشرق البلاد

تشاد: حفل تسليم جوائز مسابقة مخصّصة للعنف الجنسي في زمن النزاعات بشرق البلاد

Tchad : "La Marche vers Eux" lance son édition internationale 2025 Tchad : "La Marche vers Eux" lance son édition internationale 2025 12/12/2025

Populaires

Tchad : 35e anniversaire de la démocratie – Paul MBAÏNODOUM NGARTELBAYE lance un appel à l'unité et à la paix

13/12/2025

Tchad : À Abéché, la boutique Harmonie Élégance rouvre ses portes après quatre mois d’interruption

13/12/2025

Tchad : PSSET et COSET alertent sur un risque de perturbation de l’année scolaire 2025-2026

13/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter