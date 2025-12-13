Alwihda Info
TCHAD

Coopération Tchad - Vietnam : L'Ambassadeur Abakar Saleh Chahaimi présente ses lettres de créance


Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 13 Décembre 2025


Le vendredi 12 décembre 2025, une cérémonie solennelle s’est tenue au Palais Présidentiel de Hanoï pour la présentation des lettres de créance du nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès de la République socialiste du Vietnam, Abakar Saleh Chahaimi.


Coopération Tchad - Vietnam : L'Ambassadeur Abakar Saleh Chahaimi présente ses lettres de créance

Dans une atmosphère de cordialité, l’Ambassadeur a successivement présenté ses copies figurées et ses lettres de créance au directeur général du protocole d'État du Ministère des Affaires Étrangères vietnamien, M. Le Ang Tuan. Par la suite, il a été reçu par le Président de la République socialiste du Vietnam, M. Luong Cuonghg, qui a exprimé le soutien des autorités vietnamiennes pour l’accomplissement de sa mission.

 

Le Président Luong a souligné la volonté du Vietnam de renforcer la coopération et l’amitié traditionnelle avec le Tchad, qu'il considère comme un partenaire important en Afrique. Il a déclaré :
« Cette nomination intervient à un moment où le Vietnam cherche à renforcer son engagement avec le continent africain dans le cadre de sa politique étrangère d’intégration internationale et de diversification des partenariats. »

 

Abakar Saleh Chahaimi a mis en avant l’importance des liens d’amitié avec le Vietnam. Il a également évoqué les perspectives de coopération dans plusieurs domaines, affirmant :
« Le Vietnam est un exemple de résilience et de développement économique, et le Tchad souhaite apprendre de cette expérience et construire un partenariat mutuellement bénéfique. »

 

Cette cérémonie marque une étape significative dans le renforcement des relations diplomatiques entre le Tchad et le Vietnam. Le nouvel Ambassadeur s'engage à porter haut les intérêts de son pays tout en favorisant des liens plus étroits entre les deux nations. Ce rapprochement témoigne de la volonté partagée de développer des relations bilatérales dynamiques et fructueuses.


