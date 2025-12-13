Coopération Tchad - Vietnam : L'Ambassadeur Abakar Saleh Chahaimi présente ses lettres de créance

Dans une atmosphère de cordialité, l’Ambassadeur a successivement présenté ses copies figurées et ses lettres de créance au directeur général du protocole d'État du Ministère des Affaires Étrangères vietnamien, M. Le Ang Tuan. Par la suite, il a été reçu par le Président de la République socialiste du Vietnam, M. Luong Cuonghg, qui a exprimé le soutien des autorités vietnamiennes pour l’accomplissement de sa mission.
Le Président Luong a souligné la volonté du Vietnam de renforcer la coopération et l’amitié traditionnelle avec le Tchad, qu'il considère comme un partenaire important en Afrique. Il a déclaré :
« Cette nomination intervient à un moment où le Vietnam cherche à renforcer son engagement avec le continent africain dans le cadre de sa politique étrangère d’intégration internationale et de diversification des partenariats. »
Abakar Saleh Chahaimi a mis en avant l’importance des liens d’amitié avec le Vietnam. Il a également évoqué les perspectives de coopération dans plusieurs domaines, affirmant :
« Le Vietnam est un exemple de résilience et de développement économique, et le Tchad souhaite apprendre de cette expérience et construire un partenariat mutuellement bénéfique. »