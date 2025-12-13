Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Solidarité avec les victimes de l’incendie à Koukou Angarana


Alwihda Info | Par Bechir Ahmat - 13 Décembre 2025


Un mois après le tragique incendie survenu en périphérie de Koukou Angarana, qui a coûté la vie à deux enfants et causé d'importants dégâts matériels, un élan de solidarité se manifeste.


Le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, via sa délégation provinciale de Sila, a apporté une aide significative aux familles touchées ce vendredi. Ce don comprend :
  • 5 sacs de riz
  • 5 sacs de sucre
  • 5 matelas
  • 5 nattes
  • 5 bâches
  • 5 couvertures
  • Une enveloppe financière

 

La remise de cette aide s’est déroulée en présence de Hassan Kerim Moussa, secrétaire général du département. Le délégué provincial, Yakhoub Abdallah, a présenté ses condoléances aux familles sinistrées et a assuré un soutien constant de la part du ministère durant cette douloureuse épreuve.

 

Cet acte de solidarité souligne la mobilisation des autorités pour apporter réconfort et assistance aux victimes. Dans des moments difficiles comme celui-ci, l'entraide communautaire et gouvernementale est cruciale pour soutenir ceux qui ont perdu tant de choses.


