Tchad : Solidarité avec les victimes de l’incendie à Koukou Angarana

5 sacs de riz

5 sacs de sucre

5 matelas

5 nattes

5 bâches

5 couvertures

Une enveloppe financière

Le ministère de l'Action sociale, de la Solidarité nationale et des Affaires humanitaires, via sa délégation provinciale de Sila, a apporté une aide significative aux familles touchées ce vendredi. Ce don comprend :La remise de cette aide s’est déroulée en présence de Hassan Kerim Moussa, secrétaire général du département. Le délégué provincial, Yakhoub Abdallah, a présenté ses condoléances aux familles sinistrées et a assuré un soutien constant de la part du ministère durant cette douloureuse épreuve.Cet acte de solidarité souligne la mobilisation des autorités pour apporter réconfort et assistance aux victimes. Dans des moments difficiles comme celui-ci, l'entraide communautaire et gouvernementale est cruciale pour soutenir ceux qui ont perdu tant de choses.