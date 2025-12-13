Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Retour volontaire de 247 Tchadiens en provenance de la Libye


Alwihda Info | Par - 13 Décembre 2025


N’Djamena, le 13 décembre 2025 - Le Ministère de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires a annoncé le retour volontaire de 247 Tchadiens en provenance de la Libye. Ces citoyens ont été accueillis dans la nuit de vendredi par le Secrétaire Général du Ministère, M. Adoum Attor Annour, représentant Mme la Ministre Zara Mahamat Issa.


Tchad : Retour volontaire de 247 Tchadiens en provenance de la Libye


  Le retour et l’accueil des Tchadiens ont été coordinateurs en étroite collaboration avec le Ministère des Affaires Étrangères, ainsi que ceux de la Santé et de la Femme, ainsi que d'autres départements sectoriels. L'Organisation Internationale pour les Migrants (OIM) et plusieurs institutions nationales et internationales ont également participé à cette opération.



Soutien aux Retournés


Pleinement engagé à soutenir les Tchadiens vulnérables à l'étranger et à préserver leur dignité, le Ministère a organisé l’évacuation de ces citoyens. Actuellement, ils sont hébergés dans trois centres sociaux mis à disposition par le Ministère de la Femme.
 
  • Moyens d'Assistance : Des moyens roulants et des ambulances sont disponibles pour suivre quatre cas médicaux.
 
  • Dispositif Sécuritaire : Un dispositif de sécurité a été mis en place grâce au Ministère de la Sécurité Publique et à la DPHR.

Engagement pour l’Avenir


Le Secrétaire Général a rassuré les Tchadiens de retour qu’ils rejoindront bientôt leurs familles après les opérations d'enregistrement prévues dans les prochains jours. Il a également informé que ces retournés bénéficieront d’un accompagnement social adéquat pour faciliter leur réinsertion au sein de leurs communautés d’origine et leur participation au développement du pays.




Prise en Charge Complète


Des dispositions ont été prises dans les différents centres sociaux pour assurer une prise en charge complète des retournés en attendant les prochaines étapes d’enregistrement et d’accompagnement. Il est à noter la coordination étroite des ministères concernés, qui a rendu possible l'accueil de ces citoyens.
Ce retour symbolise un nouvel espoir pour ces Tchadiens et démontre l'engagement du gouvernement envers ses citoyens.
Peter Kum
