Tchad : Retour volontaire de 247 Tchadiens en provenance de la Libye





Soutien aux Retournés

Moyens d'Assistance : Des moyens roulants et des ambulances sont disponibles pour suivre quatre cas médicaux.

Dispositif Sécuritaire : Un dispositif de sécurité a été mis en place grâce au Ministère de la Sécurité Publique et à la DPHR.

Engagement pour l’Avenir







Prise en Charge Complète

Le retour et l’accueil des Tchadiens ont été coordinateurs en étroite collaboration avec le, ainsi que ceux de la Santé et de la Femme, ainsi que d'autres départements sectoriels. L'et plusieurs institutions nationales et internationales ont également participé à cette opération.Pleinement engagé à soutenir les Tchadiens vulnérables à l'étranger et à préserver leur dignité, le Ministère a organisé l’évacuation de ces citoyens. Actuellement, ils sont hébergés dans trois centres sociaux mis à disposition par le Ministère de la Femme.Le Secrétaire Général a rassuré les Tchadiens de retour qu’ils rejoindront bientôt leurs familles après les opérations d'enregistrement prévues dans les prochains jours. Il a également informé que ces retournés bénéficieront d’un accompagnement social adéquat pour faciliter leur réinsertion au sein de leurs communautés d’origine et leur participation au développement du pays.Des dispositions ont été prises dans les différents centres sociaux pour assurer une prise en charge complète des retournés en attendant les prochaines étapes d’enregistrement et d’accompagnement. Il est à noter la coordination étroite des ministères concernés, qui a rendu possible l'accueil de ces citoyens.Ce retour symbolise un nouvel espoir pour ces Tchadiens et démontre l'engagement du gouvernement envers ses citoyens.