TCHAD

Tchad : Fatime Rahman, Miss Model of the World 2025, rentre au bercail en héroïne


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 13 Décembre 2025


Fatime Rahman, couronnée Miss Model of the World 2025, est rentrée au bercail le vendredi 12 décembre à 12h30, à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena, accueillie par une ambiance festive. La Miss Kelou Sahel 2023 a partagé son émotion, soulignant que son sacre dépasse sa personne et honore tout un pays.


  Face à des candidates de 33 pays, Fatime Rahman a su se démarquer par son élégance, son charisme et sa détermination. Gagner l'un des titres les plus prestigieux du mannequinat mondial est, pour elle, un immense honneur. Elle a déclaré :
« Cette couronne, ce n’est pas seulement la mienne, c’est le Tchad qui gagne. »

 

Fatime reconnaît que son succès est le résultat d’un parcours collectif. Consciente des attentes associées à ce titre, elle s'engage à représenter dignement son pays sur la scène internationale. Son enthousiasme à porter haut les couleurs nationales témoigne de son sens des responsabilités.

 

Lors de son retour, elle a exprimé sa gratitude envers les autorités et toutes les personnes qui l’ont soutenue et crue tout au long de cette aventure. Elle a rendu hommage à ceux qui, dans l’ombre comme à la lumière, ont contribué à faire de ce rêve une réalité.

 

Avec ce sacre, Fatime Rahman inscrit une page historique pour le Tchad. Elle devient une source d'inspiration pour la jeunesse, notamment pour les jeunes femmes, encouragées à croire en leurs ambitions et à poursuivre leurs rêves.

 

En remportant ce prestigieux titre, Fatime Rahman ne se contente pas d’apporter une gloire personnelle, mais elle élève tout un pays sur la scène mondiale. Son parcours exemplaire continuera d’inspirer et de motiver les générations futures à viser l'excellence.


