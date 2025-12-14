Tchad : La famille du général Daoud Yaya Brahim appelle à la justice et rejette toute tentative de récupération politique

Dans une déclaration faite au nom de la famille, les intervenants ont tenu à remercier l’ensemble des proches, amis et connaissances, venus de l’intérieur comme de l’extérieur du pays, pour avoir répondu à l’appel. Ils ont également exprimé leur gratitude aux autorités traditionnelles, notamment au Sultan, représenté par son émissaire, pour leur présence et leur soutien.
La famille a insisté sur le caractère strictement familial et non politique de cette rencontre. Elle a rappelé que, depuis le décès du général, aucune initiative publique n’avait été entreprise, par respect pour le temps du deuil et par confiance dans les institutions. Toutefois, face à certaines informations récemment diffusées dans l’espace public et sur les réseaux sociaux, les proches ont jugé nécessaire de s’exprimer afin de clarifier leur position.
Selon la famille, le feu général Daoud Yaya Brahim est décédé dans des circonstances jugées injustes, et il est aujourd’hui essentiel que la lumière soit faite sur cette affaire. Elle affirme placer toute sa confiance dans la justice tchadienne, la loi de la République et les principes de la charia islamique, estimant que seul le cadre légal et judiciaire est habilité à établir les responsabilités.
Les intervenants ont fermement rejeté toute tentative de récupération politique ou de manipulation médiatique, soulignant que la famille n’a ni revendication politique ni intention de troubler l’ordre public. Elle se dit respectueuse de l’État, des institutions et des décisions de justice, et appelle à la retenue, à la responsabilité et à la vérité.
Enfin, la famille a rappelé que le dossier suit son cours devant les juridictions compétentes et que chacun devra répondre de ses actes conformément à la loi. Elle a conclu en appelant à la paix, à la patience et à la confiance en Dieu, tout en priant pour le repos de l’âme du défunt.
