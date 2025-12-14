Tchad : La famille du général Daoud Yaya Brahim appelle à la justice et rejette toute tentative de récupération politique

Selon la famille, le feu général Daoud Yaya Brahim est décédé dans des circonstances jugées injustes, et il est aujourd’hui essentiel que la lumière soit faite sur cette affaire. Elle affirme placer toute sa confiance dans la justice tchadienne, la loi de la République et les principes de la charia islamique, estimant que seul le cadre légal et judiciaire est habilité à établir les responsabilités.



Les intervenants ont fermement rejeté toute tentative de récupération politique ou de manipulation médiatique, soulignant que la famille n’a ni revendication politique ni intention de troubler l’ordre public. Elle se dit respectueuse de l’État, des institutions et des décisions de justice, et appelle à la retenue, à la responsabilité et à la vérité.



Enfin, la famille a rappelé que le dossier suit son cours devant les juridictions compétentes et que chacun devra répondre de ses actes conformément à la loi. Elle a conclu en appelant à la paix, à la patience et à la confiance en Dieu, tout en priant pour le repos de l’âme du défunt.