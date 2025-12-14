Tchad : La Mairie de Sarh récompense ses quartiers les plus propres

La cérémonie a été présidée par le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou. Plusieurs autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des élus locaux et des représentants de la société civile ont pris part à l’événement.







Cette initiative de la Commune vise à encourager les quartiers à s’impliquer davantage dans l’assainissement et la protection de l’environnement. Après une évaluation menée par un jury, cinq quartiers ont été retenus pour leurs efforts et leur engagement en faveur de la propreté.







Le quartier Baguirmi est arrivé en tête et a reçu une somme de 500 000 francs CFA. Il est suivi :



du quartier Sara Kaba avec 350 000 francs CFA ;

du quartier Paris-Congo avec 250 000 francs CFA ;

du quartier 15 Ans avec 150 000 francs CFA ;

et enfin du quartier Bornou avec 75 000 francs CFA.





Pour encourager tous les participants, les 25 autres quartiers de Sarh ont également reçu une prime de motivation de 20 000 francs CFA chacun. Cette action vise à soutenir les comités d’assainissement mis en place dans les 30 quartiers de la ville.







Le maire de Sarh, Mahamat Boka Ramadane, s’est réjoui de l’engagement des comités d’assainissement qui ont mis la main à la pâte depuis le mois de mai et du sérieux du jury qui a fait un travail remarquable en deux semaines. Il a annoncé l’organisation de la deuxième édition du concours en février 2026, dans le but de renforcer davantage la culture de la propreté dans la ville de Sarh.







De son côté, le Délégué général du Gouvernement a félicité les quartiers gagnants et a encouragé les autres quartiers à faire encore plus d’efforts. Il a insisté sur la nécessité pour toutes les autorités locales de soutenir cette initiative afin de faire de Sarh une ville propre et agréable à vivre.







Il faut noter que ce concours a montré que la propreté de la ville est désormais une responsabilité partagée entre les autorités et les populations, pour le bien-être et la santé de tous.

