Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : La Mairie de Sarh récompense ses quartiers les plus propres


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 14 Décembre 2025


La Mairie de Sarh a organisé, le samedi 13 décembre 2025, une cérémonie de remise de prix aux quartiers les plus propres de la ville. L’activité s’est tenue dans la cour de la Mairie et marque la première édition de ce concours dédié à la propreté urbaine.


Tchad : La Mairie de Sarh récompense ses quartiers les plus propres


 

La cérémonie a été présidée par le Délégué général du Gouvernement auprès de la province du Moyen-Chari, Abderamane Ahmat Bargou. Plusieurs autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des élus locaux et des représentants de la société civile ont pris part à l’événement.

 

Cette initiative de la Commune vise à encourager les quartiers à s’impliquer davantage dans l’assainissement et la protection de l’environnement. Après une évaluation menée par un jury, cinq quartiers ont été retenus pour leurs efforts et leur engagement en faveur de la propreté.

 

Le quartier Baguirmi est arrivé en tête et a reçu une somme de 500 000 francs CFA. Il est suivi :

  • du quartier Sara Kaba avec 350 000 francs CFA ;

  • du quartier Paris-Congo avec 250 000 francs CFA ;

  • du quartier 15 Ans avec 150 000 francs CFA ;

  • et enfin du quartier Bornou avec 75 000 francs CFA.



Pour encourager tous les participants, les 25 autres quartiers de Sarh ont également reçu une prime de motivation de 20 000 francs CFA chacun. Cette action vise à soutenir les comités d’assainissement mis en place dans les 30 quartiers de la ville.

 

Le maire de Sarh, Mahamat Boka Ramadane, s’est réjoui de l’engagement des comités d’assainissement qui ont mis la main à la pâte depuis le mois de mai et du sérieux du jury qui a fait un travail remarquable en deux semaines. Il a annoncé l’organisation de la deuxième édition du concours en février 2026, dans le but de renforcer davantage la culture de la propreté dans la ville de Sarh.

 

De son côté, le Délégué général du Gouvernement a félicité les quartiers gagnants et a encouragé les autres quartiers à faire encore plus d’efforts. Il a insisté sur la nécessité pour toutes les autorités locales de soutenir cette initiative afin de faire de Sarh une ville propre et agréable à vivre.

 

Il faut noter que ce concours a montré que la propreté de la ville est désormais une responsabilité partagée entre les autorités et les populations, pour le bien-être et la santé de tous.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/12/2025

Tchad : À Abéché, la boutique Harmonie Élégance rouvre ses portes après quatre mois d’interruption

Tchad : À Abéché, la boutique Harmonie Élégance rouvre ses portes après quatre mois d’interruption

Tchad : PSSET et COSET alertent sur un risque de perturbation de l’année scolaire 2025-2026 Tchad : PSSET et COSET alertent sur un risque de perturbation de l’année scolaire 2025-2026 13/12/2025

Populaires

Tchad : Le Premier ministre Allah Maye Halina réaffirme l’engagement du Gouvernement au service de la Nation

13/12/2025

Tchad : la hausse des prix des produits de base accentue les difficultés des familles, malgré un recul de l’inflation

13/12/2025

Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby réaffirme sa confiance au Premier ministre et à son gouvernement

13/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter