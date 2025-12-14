Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Culture : Festival Dary 2025 – La culture tchadienne en fête !


Alwihda Info | Par - 14 Décembre 2025


Cap sur le Festival Dary ! Après le succès des éditions précédentes, une nouvelle édition, encore plus vibrante et inoubliable, vous attend.


Images : ONPTA
Images : ONPTA


 

Artisans, artistes, conteurs... Touristes, curieux, passionnés de culture... Le Festival Dary vous ouvre les portes d’un patrimoine unique et vivant. Vous n’avez jamais vu le Tchad comme ça !

 

C’est un voyage à travers toutes les provinces sans quitter N’Djamena. C’est la preuve que la culture est une fête !

C’est l’âme du Tchad qui s’anime !


Tchad - Culture : Festival Dary 2025 – La culture tchadienne en fête !



 

Infos Pratiques

  • Dates : Du 20 décembre 2025 au 04 janvier 2026 (16 jours de célébration).

  • Lieu : Place de la Nation.

  • Au Programme : Art, danses, gastronomie et artisanat... Le Tchad s’expose dans toute sa richesse.



 

Appel à l'Action

Ne manquez pas cette fête grandiose ! Le compte à rebours a commencé.
 

Préparez vos téléphones : l’allure de la danse, les cadences... tout donne envie d’y être pour vivre des souvenirs inoubliables.
 

Soyez prêts pour le Festival Dary 2025 !


Tchad - Culture : Festival Dary 2025 – La culture tchadienne en fête !
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/12/2025

Coopération Tchad - Vietnam : L'Ambassadeur Abakar Saleh Chahaimi présente ses lettres de créance

Coopération Tchad - Vietnam : L'Ambassadeur Abakar Saleh Chahaimi présente ses lettres de créance

Tchad : Solidarité avec les victimes de l’incendie à Koukou Angarana Tchad : Solidarité avec les victimes de l’incendie à Koukou Angarana 13/12/2025

Populaires

Tchad : Le Premier ministre Allah Maye Halina réaffirme l’engagement du Gouvernement au service de la Nation

13/12/2025

Tchad : la hausse des prix des produits de base accentue les difficultés des familles, malgré un recul de l’inflation

13/12/2025

Tchad : Le Président Mahamat Idriss Déby réaffirme sa confiance au Premier ministre et à son gouvernement

13/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter