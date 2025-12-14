Tchad - Culture : Festival Dary 2025 – La culture tchadienne en fête !

Artisans, artistes, conteurs... Touristes, curieux, passionnés de culture... Le Festival Dary vous ouvre les portes d’un patrimoine unique et vivant. Vous n’avez jamais vu le Tchad comme ça !
C’est un voyage à travers toutes les provinces sans quitter N’Djamena. C’est la preuve que la culture est une fête !
C’est l’âme du Tchad qui s’anime !
Infos Pratiques
-
Dates : Du 20 décembre 2025 au 04 janvier 2026 (16 jours de célébration).
-
Lieu : Place de la Nation.
-
Au Programme : Art, danses, gastronomie et artisanat... Le Tchad s’expose dans toute sa richesse.
Appel à l'Action
Ne manquez pas cette fête grandiose ! Le compte à rebours a commencé.
Préparez vos téléphones : l’allure de la danse, les cadences... tout donne envie d’y être pour vivre des souvenirs inoubliables.
Soyez prêts pour le Festival Dary 2025 !