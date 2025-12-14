Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Examen national de Certification (Session 2025) – Deuxième journée des épreuves écrites


Alwihda Info | Par - 14 Décembre 2025


Les candidats entament la deuxième journée des épreuves écrites de l'examen de certification ce 14 décembre 2025 dans les centres de composition retenus.


Pour rappel, cet examen concerne toutes les institutions de formation en santé, tant publiques que privées. Il vise à évaluer le niveau et à garantir la compétence des candidats dans des domaines spécifiques.

 

Il concerne principalement les filières suivantes :

  • Infirmiers Diplômés d'État (IDE) (Français et Arabe) ;

  • Agents Techniques de la Santé (ATS) (Français et Arabe) ;

  • Sage-Femme Diplômées d'État (SFDE) (Français et Arabe).



Grâce à son expertise reconnue, l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) assure l'organisation rigoureuse de cet examen, garantissant ainsi la transparence du processus.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


