Tchad : Examen national de Certification (Session 2025) – Deuxième journée des épreuves écrites

Pour rappel, cet examen concerne toutes les institutions de formation en santé, tant publiques que privées. Il vise à évaluer le niveau et à garantir la compétence des candidats dans des domaines spécifiques.







Il concerne principalement les filières suivantes :



Infirmiers Diplômés d'État (IDE) (Français et Arabe) ;

Agents Techniques de la Santé (ATS) (Français et Arabe) ;

Sage-Femme Diplômées d'État (SFDE) (Français et Arabe).





Grâce à son expertise reconnue, l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) assure l'organisation rigoureuse de cet examen, garantissant ainsi la transparence du processus.

