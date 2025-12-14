Alwihda Info
AFRIQUE

Crise anglophone au Cameroun : Trois civils Mbororos tués par les séparatistes à Wowo (Donga Mantung)


Alwihda Info | Par - 14 Décembre 2025


Trois (03) bergers Mbororos ont été tués par des séparatistes à Wowo (commune de Ndu) dans le département du Donga Mantung, le vendredi 12 décembre 2025. L'une des victimes était un enfant de 12 ans.


En représaille à cette attaque, des membres de la communauté Bororo ont égorgé trois autochtones. Ces actes de violence intercommunautaire exacerbent les tensions déjà palpables dans la région et augmentent les craintes concernant la sécurité des populations.

 

La crise anglophone au Cameroun, qui dure depuis plusieurs années, a entraîné des conflits violents entre les forces de l'État et des groupes séparatistes cherchant à obtenir l'indépendance des régions anglophones du pays. Les attaques ciblées comme celles-ci ne font qu'aggraver la situation humanitaire et la méfiance entre les communautés.

 

Cette nouvelle tragédie souligne l’urgence d’une solution pacifique pour mettre fin aux violences et protéger les vies innocentes. Les autorités doivent intensifier leurs efforts pour établir un dialogue constructif et œuvrer en faveur de la réconciliation entre les différentes communautés touchées par cette crise.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


