AFRIQUE

Bénin : Georges Chabi Yayi, fils de l'ancien président Boni Yayi et cadre des Démocrates, placé en garde à vue à la Brigade Économique et Financière


Alwihda Info | Par - 14 Décembre 2025


Georges Chabi Yayi, secrétaire aux relations extérieures du parti d’opposition Les Démocrates, a été arrêté à son domicile à Cotonou aux environs de 2 heures du matin. L'information, initialement rapportée par Bip Radio, a été confirmée par le parti.


Le fils de l’ancien président Boni Yayi aurait été conduit à la Direction de la police judiciaire, selon les mêmes sources.

 

Les raisons de son interpellation ne sont pas encore connues. Toutefois, cette arrestation intervient dans un contexte d'enquêtes en cours suite à la tentative de coup d’État déjouée le dimanche 7 décembre dernier. Cette interpellation a eu lieu cinq jours après qu'il a publié un message condamnant la tentative de coup d’État du 7 décembre à Cotonou.

 

L’information a été rendue publique ce dimanche matin par Bip Radio, après confirmation du parti. Nadine Okounmassoun, membre des Démocrates, a également relayé l'information sur sa page Facebook.

 

Dans son message condamnant les événements du 7 décembre, il avait rendu hommage, « avec une profonde tristesse », à toutes les personnes ayant perdu la vie lors de ces faits tragiques, exprimant une pieuse pensée envers les victimes. « Leur disparition nous rappelle le prix inestimable de la paix », avait-il écrit.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


