Tchad : l'artiste musicien Klem's Del Nazario lance son album intitulé « C'est Dieu »

L'artiste musicien, auteur-compositeur Klem's Del Nazario a organisé ce mercredi 28 octobre 2025, une conférence de presse pour le lancement de son album. Cette conférence de presse s'est déroulée à N'Djamena, à l'hôtel la Persévérance.



Dans son intervention lors de la conférence, Klem's Del Nazario a confié que son album est intitulé « C'est Dieu » et comporte 10 chansons.



Selon lui, ce titre témoigne des nombreuses choses qu'il a traversées, tant dans sa vie interrelationnelle que dans le cadre professionnel, et culturel. Klem's Del Nazario a souligné qu'à travers ses chansons, il souhaite exprimer sa gratitude envers Dieu pour toutes les choses merveilleuses qu'il a vécues.



Il a également précisé que certaines de ses chansons sont enregistrées au Tchad, d'autres au Nigeria et en France. L'artiste a aussi souligné que, les thématiques abordées dans l'album incluent l'amour et le vivre ensemble.



Klem's Del Nazario a annoncé que son album est déjà lancé à partir de cette conférence de presse, et le spectacle de lancement est prévu pour le 31 octobre 2025 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.