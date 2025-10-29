Alwihda Info
MUSIQUE

Tchad : l'artiste musicien Klem's Del Nazario lance son album intitulé « C'est Dieu »


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 29 Octobre 2025



L'artiste musicien, auteur-compositeur Klem's Del Nazario a organisé ce mercredi 28 octobre 2025, une conférence de presse pour le lancement de son album. Cette conférence de presse s'est déroulée à N'Djamena, à l'hôtel la Persévérance.

Dans son intervention lors de la conférence, Klem's Del Nazario a confié que son album est intitulé « C'est Dieu » et comporte 10 chansons.

Selon lui, ce titre témoigne des nombreuses choses qu'il a traversées, tant dans sa vie interrelationnelle que dans le cadre professionnel, et culturel. Klem's Del Nazario a souligné qu'à travers ses chansons, il souhaite exprimer sa gratitude envers Dieu pour toutes les choses merveilleuses qu'il a vécues.

Il a également précisé que certaines de ses chansons sont enregistrées au Tchad, d'autres au Nigeria et en France. L'artiste a aussi souligné que, les thématiques abordées dans l'album incluent l'amour et le vivre ensemble.

Klem's Del Nazario a annoncé que son album est déjà lancé à partir de cette conférence de presse, et le spectacle de lancement est prévu pour le 31 octobre 2025 à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena.


