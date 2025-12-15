Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le général Hissein Gueillet Hemchi nommé DG de l'ANSICE


Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Décembre 2025


Par Décret N°3127/PR/PM/MSPI/2025 du 15 décembre 2025, Gal. HISSEIN GUEILLET HEMCHI est nommé Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Electronique (ANSICE) en remplacement de Monsieur ABDELKERIM ISSA OROZI BATIL.


Le général HISSEIN GUEILLET HEMCHI occupait le poste de Directeur général adjoint de l'Agence nationale de sécurité d'État (ANSE).


