|
TCHAD
Tchad : Le général Hissein Gueillet Hemchi nommé DG de l'ANSICE
Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Décembre 2025
Par Décret N°3127/PR/PM/MSPI/2025 du 15 décembre 2025, Gal. HISSEIN GUEILLET HEMCHI est nommé Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Electronique (ANSICE) en remplacement de Monsieur ABDELKERIM ISSA OROZI BATIL.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
Populaires
Tchad – Diplomatie : L'Ambassadeur Mahmoud Adam Bechir aux célébrations de l'Indépendance du Kenya en Russie
15/12/2025
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle