TCHAD

Tchad : Le général Hissein Gueillet Hemchi nommé DG de l'ANSICE

Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Décembre 2025

Par Décret N°3127/PR/PM/MSPI/2025 du 15 décembre 2025, Gal. HISSEIN GUEILLET HEMCHI est nommé Directeur Général de l'Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Electronique (ANSICE) en remplacement de Monsieur ABDELKERIM ISSA OROZI BATIL.