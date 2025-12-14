









AFRIQUE Nigeria : la situation déplorable de l'État de droit

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendante et humanitaire - 15 Décembre 2025



Suite à des décisions contestables du pouvoir exécutif, aggravées par le dysfonctionnement total du pouvoir législatif, la justice, censée réguler le pays et garantir l'état de droit, est devenue une farce.

L'état de droit au Nigeria peut être comparé à un piège Qu'est-ce qu'un piège ?

Un piège est un dispositif ou un mécanisme mis en place pour appréhender les contrevenants. Idéalement, l’État de droit devrait être scrupuleusement respecté au Nigeria, comme dans tous les pays du monde. C'est une construction sociale conçue pour assurer l'ordre public, la sécurité, l'équité et la stabilité. Cependant, si l'état de droit est un piège au Nigeria, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que, contrairement à de nombreux autres pays, et de façon bien plus marquée, il est dicté par les nantis, tandis que les démunis doivent subir les conséquences.



Pour comprendre le Nigeria, il faut oublier ce que l'on croit être la norme. Le vol, par exemple, est un crime et, de toute évidence, un acte illégal. Pourtant, au Nigeria, il ne s'agit pas d'un phénomène aussi simple. Tout dépend de l'auteur du vol et de la nature de la cible.



L'affaire Segun Olowookere est devenue l'un des exemples les plus médiatisés au Nigeria, illustrant la dureté du système judiciaire envers les plus démunis. En 2010, alors âgé d'environ 17 ans, le jeune homme fut accusé d'avoir volé une poule et des œufs. Il aurait enfreint la loi et méritait d'être puni. Pourtant, il fut arrêté et emprisonné pendant quatre ans, tandis que son procès s'enlisait. Finalement, en 2014, la Haute Cour de l'État d'Osun le condamna à mort par pendaison pour vol qualifié. Aujourd'hui âgé de 21 ans, Segun risquait la peine capitale pour avoir volé une poule et, accessoirement, des œufs.



Pendant dix ans, Segun est resté dans le couloir de la mort, tandis que les organisations de défense des droits humains et l'opinion publique continuaient de s'interroger sur la validité d'une telle sentence. En décembre 2024, il a finalement été gracié par le gouverneur de l'État où le crime avait été commis. Au total, il a passé 14 ans dans le système carcéral inhumain du Nigeria, subissant la réalité du couloir de la mort, pour avoir volé une poule et des œufs.



En 2018, une série de vidéos publiées par le Daily Nigerian a semblé montrer le gouverneur de l'État de Kano, Abdullahi Umar Ganduje, recevant des liasses de dollars américains en guise de pots-de-vin de la part d'entrepreneurs. Il pliait tranquillement l'argent et le glissait dans sa robe. Ces enregistrements ont suscité l'indignation nationale. Les organisations de la société civile ont exigé une enquête approfondie, et de nombreux Nigérians ont considéré ces images comme une preuve irréfutable de corruption portant sur des millions de dollars. Des manœuvres juridiques, des arguments de compétence et des ingérences politiques ont neutralisé l'affaire, qui s'est finalement résumée à un scandale sur les réseaux sociaux. Au lieu d'être tenu responsable, Ganduje a vu sa carrière politique progresser.



En 2023, il est devenu président national du Congrès des progressistes (APC), le parti politique au pouvoir dans le pays, une position qui l'a propulsé au cœur même du pouvoir politique national.



Un autre cas est celui d'Azeez Fashola, alias Naira Marley. Musicien populaire au Nigeria, Azeez a fait la une des journaux en 2019, pour de mauvaises raisons. La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), un organisme d'application de la loi nigérian, l'a arrêté pour des accusations de cyberfraude, documentées publiquement, l'accusant d'être en possession d'informations de cartes de crédit qui ne lui appartenaient pas. L'affaire a traîné pendant des années, ajournée et bloquée à maintes reprises, sans condamnation, sans clôture ni sanction significative. Malgré la gravité des accusations et l'importante couverture médiatique, il a continué à sortir de la musique, à se produire en public et à mener une carrière florissante. Il a même été nommé ambassadeur par l'Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA). À ce jour, l'affaire reste non résolue.



L'ironie, c'est que plus on vole, moins on a de chances d'avoir affaire à la justice.



Abordons maintenant la question de la loi et de son application. Le système judiciaire nigérian est un véritable chaos d'intentions mal placées. Suite à des décisions contestables du pouvoir exécutif, aggravées par le dysfonctionnement total du pouvoir législatif, la justice, censée réguler le pays et garantir l'état de droit, est devenue une farce. Autre ironie : le symbole de la justice est une femme aux yeux bandés, tenant une balance et une épée.

Or, la réalité est tout autre : cette femme, les yeux grands ouverts, fait pencher la balance à sa guise, pour le bien de son argent. Son épée ne sert pas la justice, mais le naira. Et elle s'abat aussi lentement que possible. Avec des ajournements multiples qui peuvent durer des mois, les affaires judiciaires prennent souvent des années à être résolues, quand elles le sont.



Cet article n'a pas pour but de critiquer le système judiciaire nigérian, mais ce tableau est essentiel pour comprendre pourquoi l'État de droit est en péril. Le système judiciaire est tellement affaibli qu'il ne se préoccupe que du profit, et les droits humains sont relégués au second plan. L'État de droit est relégué au second plan, non pas nécessairement parce qu'il n'est pas respecté ou qu'il est systématiquement bafoué, comme on pourrait le croire, mais parce que le système n'a tout simplement pas les moyens de le faire respecter.



Au Nigeria, un proverbe populaire, si répandu qu'il existe dans plusieurs langues du pays, dit : « On ne peut pas chasser les rats de sa maison quand celle-ci brûle. » Cela signifie que face à des problèmes majeurs, on ne peut se permettre de s'encombrer de questions mineures. Au Nigeria, l'État de droit, tel qu'il s'applique aux citoyens ordinaires, est devenu une question secondaire.



Le pays connaît le principe de l'état de droit. La plupart des gens peuvent énoncer les différents droits humains, leur signification et l'importance de leur respect. Cependant, son application est si négligée qu'elle tombe dans l'oubli. Seuls les plus riches ont les moyens de le faire respecter.



En conclusion, l'état de droit est respecté au Nigeria. Il est célébré et de nombreux efforts sont déployés à travers le pays pour sensibiliser les citoyens à ce sujet. Toutefois, son application reste un luxe que seuls quelques-uns peuvent se permettre. Et ces mêmes personnes peuvent choisir de le bafouer car elles contrôlent les moyens de le faire respecter.











