AFRIQUE

Bénin : Le quartier Ladji de Cotonou transformé par le Programme d’Assainissement Pluvial (PAPC)


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


Le quartier Ladji, situé dans le sixième arrondissement de Cotonou, connaît depuis deux ans une métamorphose spectaculaire grâce au Programme d’Assainissement Pluvial de Cotonou (PAPC).


Bénin : Le quartier Ladji de Cotonou transformé par le Programme d’Assainissement Pluvial (PAPC)


 

Longtemps marqué par l’insalubrité, les inondations et l’enclavement, ce secteur stratégique de Cotonou est désormais cité comme un exemple de modernisation réussie.

 

Financement et Réalisations

 

Le projet a été financé par la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et mis en œuvre sous la maîtrise d’ouvrage de la SIRAT S.A. (Société Immobilière, d’Aménagement Foncier et de Réhabilitation Urbaine).





Cette intervention a permis la réalisation d’ouvrages d’assainissement et d’aménagement d’envergure. Ces ouvrages incluent notamment la construction de collecteurs d'eaux pluviales, la stabilisation de sols marécageux et la création de voies d’accès bitumées, garantissant ainsi la mobilité et la salubrité de la zone.




La transformation du quartier Ladji est un exemple éloquent de la façon dont des projets d'infrastructure bien conçus et exécutés peuvent transformer des communautés. Grâce à l’engagement des partenaires, Cotonou se dirige vers une modernisation durable, offrant un cadre de vie plus salubre et facilitant la mobilité des citoyens.
Peter Kum
