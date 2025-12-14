Tchad, Kanem-Est : Le Préfet renforce la lutte contre les feux de brousse et la coupe abusive des arbres

Avec l’appui de la Direction générale, le secteur départemental a été renforcé sur le plan juridique et matériel pour mieux faire face à la dégradation environnementale.



La réunion a rappelé les fondements légaux de la lutte, notamment :



La loi n°14/PR/2008 relative au régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques ;

La loi n°23/CNT/2024 portant sur la protection de l’environnement.





Par ailleurs, une moto supplémentaire a été remise aux agents pour améliorer leur mobilité. Cet appui matériel doit permettre d’intensifier les patrouilles, de lutter plus efficacement contre le braconnage et de prévenir la dégradation de l’environnement dans le département du Kanem-Est.

