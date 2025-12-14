Tchad : Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie reçoit la Banque mondiale pour renforcer la coopération hydraulique

Projets et harmonisation normative

Les échanges ont porté sur les projets hydrauliques en cours et à venir financés par la Banque mondiale, et sur les perspectives de renforcement de la coopération dans le secteur de l’eau.







Les discussions ont également concerné l’harmonisation des textes nationaux régissant le secteur de l’eau, avec pour objectif de les aligner sur les standards de la Banque mondiale, en vue de l’atteinte des objectifs communs.







Engagement ministériel

À cette occasion, le Ministre a rappelé que la priorité du Gouvernement demeure l’accès à l’eau potable pour les populations. Il a réaffirmé la détermination et l’engagement de son département à accompagner la mise en œuvre réussie de ces projets.







Il a conclu en soulignant un enjeu majeur :

