Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie reçoit la Banque mondiale pour renforcer la coopération hydraulique


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a reçu ce 15 décembre 2025, à son cabinet, une délégation de la Banque mondiale, conduite par Boubacar Sidiki Walbani, Chargé des opérations.


Tchad : Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie reçoit la Banque mondiale pour renforcer la coopération hydraulique


 

Projets et harmonisation normative

 

Les échanges ont porté sur les projets hydrauliques en cours et à venir financés par la Banque mondiale, et sur les perspectives de renforcement de la coopération dans le secteur de l’eau.

 

Les discussions ont également concerné l’harmonisation des textes nationaux régissant le secteur de l’eau, avec pour objectif de les aligner sur les standards de la Banque mondiale, en vue de l’atteinte des objectifs communs.

 

Engagement ministériel

 

À cette occasion, le Ministre a rappelé que la priorité du Gouvernement demeure l’accès à l’eau potable pour les populations. Il a réaffirmé la détermination et l’engagement de son département à accompagner la mise en œuvre réussie de ces projets.

 

Il a conclu en soulignant un enjeu majeur :

« C’est la première fois que la Banque mondiale intervient dans le secteur de l’eau au Tchad, et nous tenons à ce que cette coopération soit un succès. »

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/12/2025

Tchad : Vivre-ensemble et stabilité, une ambition nationale face aux défis du quotidien, analyse Dr. Kodok

Tchad : Vivre-ensemble et stabilité, une ambition nationale face aux défis du quotidien, analyse Dr. Kodok

Tchad : La Mairie de Sarh récompense ses quartiers les plus propres Tchad : La Mairie de Sarh récompense ses quartiers les plus propres 14/12/2025

Populaires

Tchad : La Mairie de Sarh récompense ses quartiers les plus propres

14/12/2025

Tchad : Vivre-ensemble et stabilité, une ambition nationale face aux défis du quotidien, analyse Dr. Kodok

14/12/2025

RDC : le Président Tshisekedi revient sur les réformes sociales en faveur des militaires

14/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter