Tchad – Diplomatie : L'Ambassadeur Mahmoud Adam Bechir aux célébrations de l'Indépendance du Kenya en Russie

Cet événement diplomatique de premier plan était organisé par Son Excellence le Dr. Peter Mutuku Mathuki, Ambassadeur du Kenya en Russie, et Mme Teresia Mutuku.







La cérémonie a constitué une occasion précieuse de resserrer les liens d’amitié et de coopération fraternelle qui unissent le Tchad et le Kenya, deux nations africaines partenaires.



La présence de l’Ambassadeur Mahmoud Adam Bechir à cette célébration témoigne de l’importance que le Tchad accorde à ses relations avec le Kenya. Elle renforce la dynamique de solidarité et de dialogue entre les deux pays, tant sur les plans bilatéraux que multilatéraux.







À cette occasion, l’Ambassade du Tchad en Russie adresse au peuple kényan, à son gouvernement et à son représentant à Moscou, ses plus chaleureuses félicitations, en formulant des vœux de :

