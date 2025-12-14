Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad – Diplomatie : L'Ambassadeur Mahmoud Adam Bechir aux célébrations de l'Indépendance du Kenya en Russie


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


L’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la Fédération de Russie, Son Excellence Mahmoud Adam Bechir, a eu l’honneur de prendre part aujourd’hui aux cérémonies marquant le 62ème Anniversaire de l’Indépendance de la République du Kenya.


Cet événement diplomatique de premier plan était organisé par Son Excellence le Dr. Peter Mutuku Mathuki, Ambassadeur du Kenya en Russie, et Mme Teresia Mutuku.

 

La cérémonie a constitué une occasion précieuse de resserrer les liens d’amitié et de coopération fraternelle qui unissent le Tchad et le Kenya, deux nations africaines partenaires.

 

La présence de l’Ambassadeur Mahmoud Adam Bechir à cette célébration témoigne de l’importance que le Tchad accorde à ses relations avec le Kenya. Elle renforce la dynamique de solidarité et de dialogue entre les deux pays, tant sur les plans bilatéraux que multilatéraux.

 

À cette occasion, l’Ambassade du Tchad en Russie adresse au peuple kényan, à son gouvernement et à son représentant à Moscou, ses plus chaleureuses félicitations, en formulant des vœux de :

  • Paix ;

  • Stabilité ;

  • Prospérité continues pour la République du Kenya.

Peter Kum
Peter Kum


