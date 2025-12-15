Inde : l’Ambassade du Tchad appelle ses ressortissants au strict respect des lois sur l’immigration

Selon la représentation diplomatique tchadienne, plusieurs de ces situations résultent du non-respect de la législation indienne sur l’immigration et le séjour, pourtant clairement définie dans les conditions mentionnées sur les visas délivrés. L’Ambassade regrette ces manquements, qui exposent les contrevenants à des sanctions sévères et risquent également d’affecter l’image du Tchad à l’étranger.



Dans son communiqué, l’Ambassade rappelle que les relations bilatérales entre le Tchad et l’Inde, fondées sur une coopération fructueuse et une amitié sincère, doivent être préservées et consolidées. À cet effet, elle exhorte les ressortissants tchadiens, notamment les étudiants et les détenteurs de visas médicaux, à adopter une conduite exemplaire vis-à-vis des institutions et de la population du pays hôte.



Les autorités indiennes interdisent formellement toute activité lucrative ou associative aux titulaires de visas médicaux, étudiants, touristiques ainsi qu’aux catégories assimilées. L’Ambassade insiste sur le respect strict de ces dispositions, dont la violation peut entraîner de lourdes conséquences administratives et judiciaires.



Le communiqué rappelle également plusieurs obligations essentielles. Tout étudiant tchadien arrivé en Inde doit impérativement procéder à son enregistrement dans un délai de quatorze (14) jours. Par ailleurs, les détenteurs de visas d’affaires ne sont pas autorisés à séjourner de manière continue plus de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire indien.



En ce qui concerne le renouvellement des visas, l’Ambassade invite les ressortissants concernés à soumettre leur demande en ligne au moins un mois avant l’expiration de leur visa en cours. Elle souligne qu’il est impératif de quitter le territoire indien avant la date d’expiration afin d’éviter toute situation de séjour illégal, passible d’amendes, voire d’une inscription sur la liste noire, entraînant une interdiction d’entrée future en Inde.



En conclusion, l’Ambassade du Tchad à New Delhi lance un appel solennel à la responsabilité, au civisme et à la prise de conscience collective de tous les ressortissants tchadiens, en particulier des étudiants, afin que le nom du Tchad soit honoré et respecté partout où il est représenté.



Le communiqué est signé par Mme Ildjima Badda Mallot, Ambassadrice de la République du Tchad en Inde, et daté du 10 décembre 2025.