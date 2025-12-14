Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Coopération Burkina Faso - Sultanat d’Oman : Les deux pays s'engagent à élever le niveau de leur partenariat


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


Établies officiellement depuis le 5 octobre 1981, les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et le Sultanat d’Oman commencent à prendre un élan véritable.


Coopération Burkina Faso - Sultanat d’Oman : Les deux pays s'engagent à élever le niveau de leur partenariat


 

Après la visite d'une délégation omanaise à Ouagadougou fin août 2025, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, S.E. Karamoko Jean Marie TRAORE, a conduit une délégation dans la capitale omanaise ce 14 décembre, pour une visite d’amitié et de travail.

 

Renforcement des liens diplomatiques et économiques

 

Au cours de cette visite, M. TRAORE a eu une audience avec S.E. Sayyid Badr ALBUSAIDI, ministre des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman.

 

Les deux ministres se sont félicités de voir la coopération entre le Burkina Faso et le Sultanat d’Oman amorcer une nouvelle étape, avec une volonté commune d’en renforcer le contenu. Le Ministre omanais a réitéré sa disponibilité à œuvrer pour servir les intérêts mutuels des deux peuples.

 

Le Chef de la diplomatie burkinabè a souligné que sa visite à Mascate traduit l'engagement de son pays à renforcer ses relations bilatérales. Il a notamment présenté la politique étrangère du Burkina Faso, désormais orientée vers une démarche d'ouverture vis-à-vis de partenaires sincères, prêts à coopérer dans un esprit de respect mutuel.

 

Les deux parties ont convenu de la nécessité de mettre en place des équipes techniques et d’organiser des échanges de délégations, afin d'explorer et d'identifier les secteurs stratégiques de coopération.

 

 Secteurs de coopération prioritaires

 

Les secteurs identifiés couvrent un large éventail, incluant :

  • L'agriculture et les mines ;

  • L'investissement et les échanges commerciaux ;

  • La culture, l'éducation (échanges académiques) et le tourisme ;

  • Les télécommunications et les médias (essentiels pour la connaissance mutuelle des deux peuples).



Tous ces domaines pourront faire l'objet de futurs accords, s’ajoutant à deux textes déjà prêts : l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports officiels, et un accord sur les consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères.

 

Commerce et Investissements

 

La coopération dans les domaines du commerce et des investissements a fait l'objet d'échanges spécifiques entre M. TRAORE et Qais Bin Mohammed AL YOUSEF, ministre omanais du commerce, de l'industrie et de la promotion des investissements.

 

Au cours de cette audience, le ministre TRAORE a présenté les potentialités du Burkina Faso susceptibles d'intéresser les investisseurs omanais, en insistant sur la position géographique stratégique de Ouagadougou en Afrique de l'Ouest. Les deux ministres ont relevé la nécessité de mettre en relation les Chambres de commerce des deux pays pour permettre aux hommes d’affaires de nouer rapidement des partenariats.

 

Atouts d’Oman

 

Le Sultanat d’Oman, pays de la péninsule Arabique, présente de vastes potentialités économiques et stratégiques : position géographique clé, potentiel en gaz naturel et énergies renouvelables, capacités logistiques et infrastructures développées, ainsi qu'un riche secteur culturel et touristique.


 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/12/2025

Tchad : la hausse des prix des produits de base accentue les difficultés des familles, malgré un recul de l’inflation

Tchad : la hausse des prix des produits de base accentue les difficultés des familles, malgré un recul de l’inflation

Tchad : Le Premier ministre Allah Maye Halina réaffirme l’engagement du Gouvernement au service de la Nation Tchad : Le Premier ministre Allah Maye Halina réaffirme l’engagement du Gouvernement au service de la Nation 13/12/2025

Populaires

Tchad : La famille du général Daoud Yaya Brahim appelle à la justice et rejette toute tentative de récupération politique

14/12/2025

Crise anglophone au Cameroun : Trois civils Mbororos tués par les séparatistes à Wowo (Donga Mantung)

14/12/2025

Tchad - Culture : Festival Dary 2025 – La culture tchadienne en fête !

14/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter