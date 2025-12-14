Coopération Burkina Faso - Sultanat d’Oman : Les deux pays s'engagent à élever le niveau de leur partenariat

Après la visite d'une délégation omanaise à Ouagadougou fin août 2025, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, S.E. Karamoko Jean Marie TRAORE, a conduit une délégation dans la capitale omanaise ce 14 décembre, pour une visite d’amitié et de travail.







Renforcement des liens diplomatiques et économiques

Au cours de cette visite, M. TRAORE a eu une audience avec S.E. Sayyid Badr ALBUSAIDI, ministre des Affaires étrangères du Sultanat d’Oman.







Les deux ministres se sont félicités de voir la coopération entre le Burkina Faso et le Sultanat d’Oman amorcer une nouvelle étape, avec une volonté commune d’en renforcer le contenu. Le Ministre omanais a réitéré sa disponibilité à œuvrer pour servir les intérêts mutuels des deux peuples.







Le Chef de la diplomatie burkinabè a souligné que sa visite à Mascate traduit l'engagement de son pays à renforcer ses relations bilatérales. Il a notamment présenté la politique étrangère du Burkina Faso, désormais orientée vers une démarche d'ouverture vis-à-vis de partenaires sincères, prêts à coopérer dans un esprit de respect mutuel.







Les deux parties ont convenu de la nécessité de mettre en place des équipes techniques et d’organiser des échanges de délégations, afin d'explorer et d'identifier les secteurs stratégiques de coopération.







Secteurs de coopération prioritaires

Les secteurs identifiés couvrent un large éventail, incluant :



L'agriculture et les mines ;

L'investissement et les échanges commerciaux ;

La culture, l'éducation (échanges académiques) et le tourisme ;

Les télécommunications et les médias (essentiels pour la connaissance mutuelle des deux peuples).





Tous ces domaines pourront faire l'objet de futurs accords, s’ajoutant à deux textes déjà prêts : l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports officiels, et un accord sur les consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères.







Commerce et Investissements

La coopération dans les domaines du commerce et des investissements a fait l'objet d'échanges spécifiques entre M. TRAORE et Qais Bin Mohammed AL YOUSEF, ministre omanais du commerce, de l'industrie et de la promotion des investissements.







Au cours de cette audience, le ministre TRAORE a présenté les potentialités du Burkina Faso susceptibles d'intéresser les investisseurs omanais, en insistant sur la position géographique stratégique de Ouagadougou en Afrique de l'Ouest. Les deux ministres ont relevé la nécessité de mettre en relation les Chambres de commerce des deux pays pour permettre aux hommes d’affaires de nouer rapidement des partenariats.







Atouts d’Oman

Le Sultanat d’Oman, pays de la péninsule Arabique, présente de vastes potentialités économiques et stratégiques : position géographique clé, potentiel en gaz naturel et énergies renouvelables, capacités logistiques et infrastructures développées, ainsi qu'un riche secteur culturel et touristique.







