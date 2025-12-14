Algérie : Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) proclame unilatéralement la République Fédérale de Kabylie depuis Paris

La proclamation est intervenue malgré l'arrêté préfectoral interdisant la tenue de la cérémonie initialement prévue au Palais des Congrès de Versailles. L’initiative a été saluée par les partisans du MAK, ainsi que par des personnalités marocaines.
La proclamation de la République Fédérale Kabyle a eu lieu officiellement le 14 décembre 2025 à Paris. Cette initiative a suscité des réactions contrastées, notamment celle de Malika Matoub, qui a déclaré sur Berbère TV : « J’accuse Ferhat Mehenni ».
Le MAK et l'Anavad rendent public le texte de l’Acte de proclamation de l’indépendance de la Kabylie, lu solennellement et signé par le président Ferhat Mehenni. Ce document est l’acte fondateur par lequel l’indépendance a été formellement proclamée.
L’Acte de proclamation reprend les termes par lesquels l’autorité kabyle, forte des mandats conférés par le Congrès extraordinaire du MAK (19 octobre 2025) et par la plénière de l’Imni (Parlement kabyle) (24 octobre 2025), a déclaré la fin de l’autorité algérienne sur la Kabylie et le rétablissement immédiat de la souveraineté du peuple kabyle sur son territoire.
Le texte s’inscrit dans le strict respect du droit international, notamment la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations unies (14 décembre 1960), reconnaissant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il affirme la nature de l’État proclamé : une République fédérale, démocratique et laïque.
La publication vise à assurer l’archivage et la transmission de ce document historique et juridique de référence. Il est précisé que le texte lu en français est la seule version authentique et fait foi en toutes circonstances.
Texte de l'Acte de proclamation de l’indépendance de la Kabylie
PROCLAMATION DE LA DÉCLARATION D'INDÉPENDANCE DE LA KABYLIE
Par respect à l’attachement du peuple kabyle à sa liberté et à sa dignité ; Eu égard à l’ensemble des considérants [qui viennent d’être] énoncés ; Fort des mandats qui m’ont été confiés par le Congrès extraordinaire du MAK du 19 octobre 2025 et par la plénière de l’Imni (Parlement kabyle) en date du 24 octobre 2025 ; En vertu des pouvoirs constitutionnels qui me sont conférés, et dans le respect de la légalité internationale ; Devant les Hommes, devant l’Histoire et devant les instances internationales, au premier rang desquelles il y a l’Organisation des Nations Unies ; en présence de personnalités politiques, diplomatique, des intellectuels et des médias du monde entier venus témoigner de cet acte fondateur,
Au nom du peuple kabyle, Au nom du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) et du Gouvernement Kabyle en exil (Anavad), Moi, Ferhat At Sεid, Mehenni, PROCLAME SOLENNELLEMENT L'INDÉPENDANCE DE LA KABYLIE.
Cette indépendance prend effet pour l’éternité, à partir de cet instant-même où j’appose mon paraphe sur cette Déclaration ; Le peuple kabyle récupère dès aujourd’hui, la plénitude de sa souveraineté sur lui-même et sur son territoire ; L’autorité algérienne sur la Kabylie est désormais étrangère à la Kabylie et sur le peuple kabyle ; Le rétablissement de l’autorité kabyle sur la Kabylie commence dès aujourd’hui, Conformément à sa Constitution, la Kabylie est dorénavant une République Fédérale ; Elle est démocratique et laïque ; La République Fédérale de Kabylie est la représentation légitime du peuple kabyle chez elle et sur la scène internationale ; La République Fédérale de Kabylie est ouverte au dialogue avec les autorités algériennes et les instances internationales sur les modalités de transfert des compétences qui lui reviennent de droit, naturellement et légitimement.
Vive la Kabylie libre et indépendante.
Paris, le 14 décembre 2025