Algérie : Le Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK) proclame unilatéralement la République Fédérale de Kabylie depuis Paris

Le MAK et l'Anavad rendent public le texte de l’Acte de proclamation de l’indépendance de la Kabylie, lu solennellement et signé par le président Ferhat Mehenni. Ce document est l’acte fondateur par lequel l’indépendance a été formellement proclamée.







L’Acte de proclamation reprend les termes par lesquels l’autorité kabyle, forte des mandats conférés par le Congrès extraordinaire du MAK (19 octobre 2025) et par la plénière de l’Imni (Parlement kabyle) (24 octobre 2025), a déclaré la fin de l’autorité algérienne sur la Kabylie et le rétablissement immédiat de la souveraineté du peuple kabyle sur son territoire.







Le texte s’inscrit dans le strict respect du droit international, notamment la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale des Nations unies (14 décembre 1960), reconnaissant le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il affirme la nature de l’État proclamé : une République fédérale, démocratique et laïque.







La publication vise à assurer l’archivage et la transmission de ce document historique et juridique de référence. Il est précisé que le texte lu en français est la seule version authentique et fait foi en toutes circonstances.













Texte de l'Acte de proclamation de l’indépendance de la Kabylie