TCHAD

L'engagement sans faille de l'UNICEF Tchad sur le terrain


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


« Même l’étendue d’eau boueuse devant nous savait qu’elle n’arriverait pas à nous arrêter ! », a souligné ce lundi, Unicef Tchad.


Image : Unicef Tchad
Image : Unicef Tchad

Détermination Inébranlable

L’équipe de l’UNICEF Tchad fait face à des défis considérables sur le terrain, mais rien ne peut les arrêter, pas même l’étendue d’eau boueuse qui pourrait décourager d’autres. Leur engagement à atteindre les populations dans le besoin est indéfectible.



Adaptabilité et Improvisation


Face aux obstacles et aux risques, les équipes de l’UNICEF s’adaptent rapidement, improvisant des solutions pour rejoindre les zones les plus isolées. Cela témoigne de leur dévouement et de leur capacité à faire face à des situations difficiles sur le terrain.



Impact sur les Communautés


Ces efforts soutenus permettent d’apporter un soutien vital aux enfants et aux familles qui en ont le plus besoin. Dans les régions reculées, où l’accès aux services essentiels est limité, la présence de l’UNICEF est cruciale.



Cohésion et Solidarité


La détermination et la solidarité au sein de l’équipe font la différence. Chaque membre est conscient de l’importance de leur mission et travaille ensemble pour surmonter les défis. Ces valeurs sont au cœur de leur engagement envers les communautés qu'ils servent.

 

Malgré les obstacles, l’équipe de l’UNICEF Tchad continue de franchir les barrières, apportant espoir et assistance là où elle est la plus nécessaire. Leur résilience est un exemple pour tous et démontre que, même dans les conditions les plus difficiles, il est possible de faire une différence significative dans la vie des enfants et des familles.
Peter Kum
