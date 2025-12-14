Tchad, Logone Occidental : Passation de service à la tête de la Pharmacie Provinciale d’Approvisionnement

Le Dr Alkali Laokissam a remercié le directeur sortant, notamment pour sa gestion des médicaments, l’approvisionnement des formations sanitaires et sa collaboration avec les autorités provinciales de la santé.







Il a ensuite félicité le nouveau directeur et l’a exhorté à faire preuve de rigueur, de transparence et de professionnalisme dans la gestion de la PPA.







L'Inspecteur a insisté sur les orientations clés suivantes pour la gestion de l'institution :



La bonne gouvernance ;

Le respect des procédures de gestion des stocks ;

La traçabilité des produits pharmaceutiques ;

L’accessibilité des produits de qualité.





Il a enfin invité l’ensemble du personnel de la PPA à accompagner le nouveau directeur dans un esprit d’équipe et de responsabilité, afin d’assurer un approvisionnement régulier et sécurisé en médicaments essentiels au bénéfice des populations.







La passation de service s’est déroulée en présence du délégué à la santé et à la prévention, Dr Ongram Kouleta II.

