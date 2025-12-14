Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Lancement de l'atelier de validation du Plan d’action 2026-2030 du Ministère de l'Action Sociale


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


N’Djamena, le 15 décembre 2025 — La Ministre de l’Action Sociale, de la Solidarité et des Affaires Humanitaires, Zara Mahamat Issa, a lancé ce matin à Koundoul les travaux de l’atelier de validation du Plan d’action 2026-2030.


La cérémonie s’est déroulée en présence du Secrétaire Général du Ministère, des représentants des institutions sous tutelle et de la consultante en management et stratégie, Achta Elimi.

 

Un cadre stratégique pour cinq ans

 

L’objectif global de l’atelier est de valider collectivement le Plan d’action 2026-2030. Cette démarche vise à doter le ministère d’un cadre stratégique cohérent, réaliste et opérationnel pour les cinq prochaines années, en lien avec le programme politique du Chef de l’État et le Plan National de Développement (PND) « Tchad Connecté 2030 ».

 

La Ministre a précisé que les travaux de l'atelier permettront de :

  1. Présenter l’analyse situationnelle et la vision stratégique ;

  2. Valider le budget des activités et ses sources de financement ;

  3. Identifier les synergies et réduire les doublons, afin de renforcer la cohérence globale des actions.



Période décisive

 

Dans son intervention, Mme Zara Mahamat Issa a souligné que la période 2026-2030 sera décisive. Le ministère, a-t-elle affirmé, est la véritable épine dorsale de la politique du Gouvernement tchadien en matière d’action sociale, sous le leadership éclairé du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno.

 

Elle a rappelé les priorités majeures du département (protection des plus vulnérables, gestion des crises humanitaires, promotion de la solidarité et inclusion socio-économique). D’où la nécessité de disposer d’un Plan d’action réaliste, mesurable, exécutable et pleinement aligné sur les besoins réels des populations.

 

La Ministre a invité les participants à examiner le Plan avec rigueur et esprit de collaboration, afin qu’il serve de véritable outil de pilotage pour le ministère et contribue durablement à l’amélioration des conditions de vie des populations.




 

Peter Kum
