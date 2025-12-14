Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Le Ministre Passalé Kanabé Marcelin en visite de travail pour dynamiser ses institutions sous tutelle


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


Dans le cadre de sa volonté de dynamiser l’action publique et de renforcer l’efficacité des structures de son département, le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a effectué ce jour une série de visites de terrain au sein des institutions clés du secteur.


Tchad : Le Ministre Passalé Kanabé Marcelin en visite de travail pour dynamiser ses institutions sous tutelle


 

ADERM : Appel à la discipline

 

La tournée a débuté à 8h30. La délégation s’est d’abord rendue à l’Agence pour le Développement de l’Électrification Rurale et la Maîtrise de l’Énergie (ADERM).

 

Sur place, le Ministre a constaté avec regret la fermeture de la quasi-totalité des bureaux, malgré la présence de quelques agents. Cette situation a amené le Ministre à rappeler avec fermeté, mais dans un esprit constructif, l’importance de l’engagement, de la discipline et de la présence effective au travail.

 

 ARSE : Encouragement des efforts

 

La délégation s’est ensuite rendue à l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie (ARSE). Le Ministre, touché par l’accueil chaleureux, a salué les efforts consentis par l’équipe dirigeante. Il a encouragé l’ensemble du personnel à maintenir cette dynamique de travail, gage de la réalisation des missions stratégiques de l’institution au service du secteur énergétique
national.

 

ARTSN : Réaffirmation de l'accompagnement

 

La visite s’est poursuivie à l’Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire (ARTSN). À cette étape, le Ministre a été informé par le Directeur général des conditions de travail des agents et des défis auxquels l’institution est confrontée.

 

En réponse, le Ministre a réitéré ses orientations, prodigué des conseils et exhorté l’équipe à redoubler d’efforts, réaffirmant l’accompagnement de son département pour l’atteinte des objectifs fixés.

 

Volonté politique

 

En conclusion, le Ministre de l’Eau et de l’Énergie a clairement exprimé sa détermination à insuffler une nouvelle dynamique, à galvaniser les équipes et à instaurer une culture de responsabilité, de performance et de résultats.

 

Il a par ailleurs réaffirmé la volonté du Chef de l’État, le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, de faire de l’administration tchadienne un pôle d'excellence.


 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/12/2025

Tchad : Vivre-ensemble et stabilité, une ambition nationale face aux défis du quotidien, analyse Dr. Kodok

Tchad : Vivre-ensemble et stabilité, une ambition nationale face aux défis du quotidien, analyse Dr. Kodok

Tchad : La Mairie de Sarh récompense ses quartiers les plus propres Tchad : La Mairie de Sarh récompense ses quartiers les plus propres 14/12/2025

Populaires

Crise anglophone au Cameroun : Trois civils Mbororos tués par les séparatistes à Wowo (Donga Mantung)

14/12/2025

Tchad : La Mairie de Sarh récompense ses quartiers les plus propres

14/12/2025

Tchad : Vivre-ensemble et stabilité, une ambition nationale face aux défis du quotidien, analyse Dr. Kodok

14/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter