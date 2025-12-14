Tchad : Le Ministre Passalé Kanabé Marcelin en visite de travail pour dynamiser ses institutions sous tutelle

ADERM : Appel à la discipline

La tournée a débuté à 8h30. La délégation s’est d’abord rendue à l’Agence pour le Développement de l’Électrification Rurale et la Maîtrise de l’Énergie (ADERM).







Sur place, le Ministre a constaté avec regret la fermeture de la quasi-totalité des bureaux, malgré la présence de quelques agents. Cette situation a amené le Ministre à rappeler avec fermeté, mais dans un esprit constructif, l’importance de l’engagement, de la discipline et de la présence effective au travail.







ARSE : Encouragement des efforts

La délégation s’est ensuite rendue à l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie (ARSE). Le Ministre, touché par l’accueil chaleureux, a salué les efforts consentis par l’équipe dirigeante. Il a encouragé l’ensemble du personnel à maintenir cette dynamique de travail, gage de la réalisation des missions stratégiques de l’institution au service du secteur énergétique

national.







ARTSN : Réaffirmation de l'accompagnement

La visite s’est poursuivie à l’Agence Tchadienne de la Radioprotection et de la Sécurité Nucléaire (ARTSN). À cette étape, le Ministre a été informé par le Directeur général des conditions de travail des agents et des défis auxquels l’institution est confrontée.







En réponse, le Ministre a réitéré ses orientations, prodigué des conseils et exhorté l’équipe à redoubler d’efforts, réaffirmant l’accompagnement de son département pour l’atteinte des objectifs fixés.







Volonté politique

En conclusion, le Ministre de l’Eau et de l’Énergie a clairement exprimé sa détermination à insuffler une nouvelle dynamique, à galvaniser les équipes et à instaurer une culture de responsabilité, de performance et de résultats.







Il a par ailleurs réaffirmé la volonté du Chef de l’État, le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, de faire de l’administration tchadienne un pôle d'excellence.







