Tchad : Les Émirats Arabes Unis annoncent la construction d’infrastructures scolaires modernes

Les échanges ont porté sur les questions de coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation et sur l'exploration de nouvelles opportunités visant à redynamiser cette collaboration.







Dans cette optique, l'Ambassadeur a annoncé l'intention des Émirats Arabes Unis de construire des infrastructures scolaires modernes au Tchad.







Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis. L'engagement à construire des infrastructures scolaires témoigne de la volonté des Émirats de soutenir le développement éducatif au Tchad, un élément clé pour l'avenir du pays.

