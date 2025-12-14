Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Les Émirats Arabes Unis annoncent la construction d’infrastructures scolaires modernes


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


Le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, le Dr Aboubakar Assidick Choroma, a reçu en audience, ce lundi 15 décembre 2025, l'Ambassadeur des Émirats Arabes Unis (EAU) au Tchad, Rashid Saïd Al-Shamsi.


Tchad : Les Émirats Arabes Unis annoncent la construction d’infrastructures scolaires modernes



 

Les échanges ont porté sur les questions de coopération bilatérale dans le domaine de l'éducation et sur l'exploration de nouvelles opportunités visant à redynamiser cette collaboration.

 

Dans cette optique, l'Ambassadeur a annoncé l'intention des Émirats Arabes Unis de construire des infrastructures scolaires modernes au Tchad. 



Cette rencontre marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis. L'engagement à construire des infrastructures scolaires témoigne de la volonté des Émirats de soutenir le développement éducatif au Tchad, un élément clé pour l'avenir du pays.

Peter Kum
