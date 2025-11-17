Alwihda Info
Tchad : Avis d'appel à candidature au poste d'un Comptable (Projet RENFORT)


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Novembre 2025


Sous l'autorité du Responsable Administratif et Financier, le/la Comptable aura pour mission principale d'assurer la tenue rigoureuse, transparente et conforme aux procédures du FIDA de la comptabilité du projet, de contribuer à la préparation des rapports financiers, au suivi budgétaire, et de garantir la conformité des dépenses avec les règles du bailleur et du gouvernement.


Veuillez trouver ci-dessous, la version complète en format PDF du présent Avis d'appel à candidature au poste de Comptable :
avis_d__appel_à_candidature_au_poste_de_comptable.pdf Avis d'appel à candidature au poste de Comptable.pdf  (654.17 Ko)

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
