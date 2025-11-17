Veuillez trouver ci-dessous, la version complète en format PDF du présent Avis d'appel à candidature au poste de Comptable :
Tchad : Avis d'appel à candidature au poste d'un Comptable (Projet RENFORT)
Sous l'autorité du Responsable Administratif et Financier, le/la Comptable aura pour mission principale d'assurer la tenue rigoureuse, transparente et conforme aux procédures du FIDA de la comptabilité du projet, de contribuer à la préparation des rapports financiers, au suivi budgétaire, et de garantir la conformité des dépenses avec les règles du bailleur et du gouvernement.
