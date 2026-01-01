Tchad : 38 nouveaux étudiants admis au concours externe de l'Université du Sahara arrivent à Faya-Largeau

Une vague de 38 étudiants, issus de différentes filières, admis au concours externe d’entrée à l’Université du Sahara de Faya, est arrivée cet après-midi à Faya-Largeau.



Ils ont été accueillis par le maire de la ville de Faya, Hassane Chidi, le délégué de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, MHT Riffi Allatchi, ainsi que par les responsables de l’Université du Sahara de Faya, notamment le vice-président, le Pr Abakar Ali Besey, et le secrétaire général, Dr Hassane Barkai Maide.