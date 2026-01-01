Alwihda Info
TCHAD

Tchad : clôture de la première session budgétaire ordinaire 2026 du Conseil municipal d'Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 1 Janvier 2026


​Les travaux de la première session budgétaire ordinaire du Conseil municipal d’Abéché, au titre de l’année 2026, ont pris fin ce mercredi après-midi. À l’issue de cette session, les conseillers municipaux ont adopté un budget communal équilibré de 1 934 933 377 FCFA.


La cérémonie de clôture s’est tenue en présence du préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, ainsi que de plusieurs autorités administratives et techniques.

Durant trois jours de travaux, la session a enregistré une participation élargie des représentants de la société civile, notamment des jeunes, des femmes et des personnes ressources. Ont également pris part aux échanges les délégués des services des finances, du Trésor public, des différentes régies provinciales, des délégations d’arrondissements, du service de la voirie urbaine ainsi que de la régie municipale.

Au cours de cette première session budgétaire ordinaire, les conseillers municipaux ont réalisé des avancées significatives sur l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour. Les décisions adoptées portent notamment sur l’aménagement des infrastructures routières, des marchés et des gares routières, le renforcement des actions en matière d’hygiène et d’assainissement, l’augmentation des salaires de certains agents communaux, ainsi que la mise en place d’une commission chargée d’élaborer une stratégie de remboursement des dettes de la CNPS. La session a également recommandé le renouvellement du parc automobile de la mairie par l’acquisition de véhicules neufs en remplacement des engins vétustes.

Dans son discours de clôture, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des travaux. Il a salué la qualité des débats, la rigueur du travail accompli et l’esprit de responsabilité qui ont caractérisé les échanges tout au long de cette première session ordinaire de l’année 2026.

Selon le maire, les discussions menées dans un esprit participatif, démocratique et constructif ont permis d’examiner avec sérieux les questions liées à la gouvernance locale, à la gestion des ressources communales et aux priorités du développement urbain.

Il a également félicité l’engagement et le sens élevé du devoir dont ont fait preuve les conseillers communaux, les collaborateurs de la mairie, les responsables des finances publiques de la ville ainsi que les représentants de la société civile et de la jeunesse, soulignant que leurs contributions témoignent de leur attachement à l’intérêt général et à l’avenir de la commune.

Le maire a rappelé que les recommandations et délibérations issues de cette session constituent une feuille de route claire, dont la mise en œuvre exigera rigueur, transparence et collaboration permanente afin que les décisions prises se traduisent concrètement sur le terrain au bénéfice des populations.

Abordant les défis de la commune, Dr Abdel-Mahmoud Adam Yaya a souligné que, malgré les contraintes existantes, la ville d’Abéché dispose d’importants atouts humains et culturels. Il a appelé l’ensemble des acteurs à s’impliquer activement dans la mise en œuvre du plan d’actions adopté, dans un esprit d’unité et de concertation, pour bâtir une ville plus propre, solidaire et tournée vers l’avenir.

Sur ces mots, et au nom du Conseil communal, il a déclaré clos les travaux de la première session budgétaire ordinaire 2026.

Prenant la parole à son tour, le préfet du département de Ouara, Dr Abdelwahid Mahamat Daoud, a salué la qualité des travaux et les résultats obtenus, félicitant les conseillers municipaux pour leur sens de responsabilité et leur engagement en faveur du développement local.

À noter que, sur le budget global adopté, 567 044 200 FCFA sont consacrés aux investissements, traduisant la volonté du Conseil municipal de renforcer les actions de développement local.


