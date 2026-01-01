Affaire CPI : L'Assemblée nationale condamne une tentative de déstabilisation du Tchad

Selon le président de l’Assemblée nationale, ces allégations ne reposent sur aucun fondement sérieux et s’inscrivent dans une logique de manipulation visant à nuire à l’image du Tchad et de ses dirigeants. Il a condamné « avec la plus grande fermeté » ces accusations qu’il a qualifiées d’« absurdes », estimant qu’elles ne poursuivent aucun objectif de justice mais cherchent plutôt à jeter le discrédit sur les institutions nationales.



Face à ce qu’il décrit comme des « manœuvres de déstabilisation », Ali Kolotou Tchaïmi a réaffirmé le soutien sans réserve de l’Assemblée nationale au Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Il a souligné que le Parlement demeurera mobilisé pour défendre la souveraineté nationale et accompagner les autorités dans la préservation de la stabilité politique et institutionnelle du pays.



Le président de l’Assemblée nationale a également assuré que l’institution entend jouer pleinement son rôle constitutionnel afin de faire échec à toute action qu’elle jugerait malveillante et portant atteinte à l’intégrité des institutions de la République ainsi qu’à la dignité du peuple tchadien. Pour lui, le Tchad ne saurait se laisser intimider par des initiatives qu’il considère comme hostiles à ses intérêts fondamentaux.



Concluant sa déclaration sur un ton résolument patriotique, Ali Kolotou Tchaïmi a affirmé que « le Tchad restera debout, souverain et maître de son destin », appelant à l’unité nationale face aux pressions extérieures et aux tentatives de remise en cause de la crédibilité du pays sur la scène internationale.