La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l’Est du pays

Dans le cadre du projet de protection des enfants affectés par les conflits armés, la Croix-Rouge du Tchad (CRT) avec l’appui financier de Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge de Croissant Rouge (FICR) assiste 1.155 enfants, dont 724 filles et 431 garçons, en termes de protection.



Selon Mme Gody Fatimé Toumlé, directrice nationale en charge de la protection, genre et inclusion de la CRT /coordinatrice dudit projet, l’équipe du projet intervient sur le terrain en termes d’accompagnement psychosocial, sanitaire, scolaire, aussi des activités de sensibilisation



Des équipes mixtes (homme-femme) sont également formées au sein de la communauté pour la sensibilisation sur des thèmes tels que l’hygiène, le travail des enfants, la protection de l’enfant, le vivre-ensemble, violences basées sur le genre etc….