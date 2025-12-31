La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l’Est du pays

Dans le cadre du projet de protection des enfants affectés par les conflits armés, la Croix-Rouge du Tchad (CRT) avec l’appui financier de Fédération internationale des sociétés de Croix-Rouge de Croissant Rouge (FICR) assiste 1.155 enfants, dont 724 filles et 431 garçons, en termes de protection.
Selon Mme Gody Fatimé Toumlé, directrice nationale en charge de la protection, genre et inclusion de la CRT /coordinatrice dudit projet, l’équipe du projet intervient sur le terrain en termes d’accompagnement psychosocial, sanitaire, scolaire, aussi des activités de sensibilisation
Des équipes mixtes (homme-femme) sont également formées au sein de la communauté pour la sensibilisation sur des thèmes tels que l’hygiène, le travail des enfants, la protection de l’enfant, le vivre-ensemble, violences basées sur le genre etc….
Il est important de souligner la création de deux espaces amis d’enfant « EAE » pour permettre aux enfants de se divertir et de s’épanouir sous l’encadrement des volontaires de la Croix-Rouge. En plus de cet aspect ludique, Mme Gody Fatimé Toumlé fait noter que ces espaces et l’école servent de lieu de protection de ces enfants.
A noter que sur le terrain, la Croix-Rouge du Tchad travaille en collaboration avec des partenaires du gouvernement, du mouvement, des Agences du système des Nations-Unies et autres.
À propos de la Croix-Rouge du Tchad
Créée en 1970, la Croix-Rouge du Tchad est aujourd’hui présente dans les 23 provinces du pays. Elle compte plus de 60.000 volontaires.
La mission de la CRT consiste à améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables sans aucune discrimination, notamment de nationalité, de race, de sexe, de classe, de religion, de langue ou d’opinion politique. Elle agit dans divers domaines, entre autres, la préparation et réponse aux catastrophes et aux urgences, la santé communautaire, la formation en secourisme, l’hygiène, eau et assainissement, la communication, jeunesse et volontariat, la protection genre et inclusion.
