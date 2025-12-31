









TCHAD Tchad : la CTAVTHO lance ses activités pour une meilleure organisation du Hadj et de l’Oumra

Alwihda Info | Par Ndafogo Salmanou Ludovic - 31 Décembre 2025





La Coordination tchadienne des agences de voyage, du tourisme, du Hadj et de Oumra (CTAVTHO) a officiellement lancé ses activités ce 31 décembre 2025, à l’occasion d’un point de presse à N’Djamena. Une initiative qui marque une nouvelle étape dans la volonté des acteurs du secteur d’améliorer l’organisation des pèlerinages au Tchad, dans un domaine où les enjeux sont à la fois religieux, humains et logistiques.



S’adressant aux journalistes et aux invités, le président de la Coordination, Ahmat Hamdan, a souligné que l’organisation du Hadj et de Oumra demeure un secteur sensible et stratégique, car elle touche directement à la foi des fidèles, à leur dignité ainsi qu’à l’image du pays à l’international. Selon lui, la création de la CTAVTHO répond à une volonté commune de professionnaliser davantage le secteur, d’harmoniser les pratiques des agences de voyage, et de renforcer la transparence dans la gestion des pèlerinages.



La Coordination ambitionne ainsi d’assurer un encadrement optimal des pèlerins tchadiens, depuis leur inscription jusqu’à leur retour au pays. Pour y parvenir, plusieurs actions sont prévues, notamment l’organisation de forums, de conférences et d’ateliers de formation consacrés aux rites du Hadj et de l’Oumra, afin de mieux préparer les pèlerins et les encadreurs religieux.



Sur le plan technique, la CTAVTHO jouera un rôle central dans l’enrôlement et la saisie des données des pèlerins dans le système MASSAR, un dispositif indispensable pour l’obtention des visas. La Coordination prévoit également un encadrement religieux rigoureux, destiné à garantir le respect des prescriptions islamiques tout au long du séjour en Arabie saoudite.



Consciente des difficultés rencontrées par certains pèlerins lors des précédentes éditions, la Coordination entend mener des actions de sensibilisation sur la culture du voyage aérien et la vie en immeuble, notamment l’utilisation des toilettes, des ascenseurs et des systèmes de climatisation. Des aspects pratiques souvent sources d’incompréhensions, mais essentiels au bon déroulement du pèlerinage. La question de la logistique figure également parmi les priorités.



La CTAVTHO prévoit de planifier la répartition des pèlerins dans les structures d’hébergement à Médine et à La Mecque, ainsi que l’organisation de leurs déplacements, conformément aux procédures de gestion de foule exigées par les autorités saoudiennes. Cette organisation se fera dans le strict respect des douze étapes du Tafwidj, un mécanisme clé dans la gestion des flux de pèlerins.



Par ailleurs, la Coordination entend renforcer l’implication de ses membres en les sensibilisant à une participation active à la vie de l’organisation. En parallèle, des actions d’information ciblées seront menées auprès des pèlerins afin de leur permettre d’accomplir correctement leurs devoirs religieux, dans des conditions de sécurité et de sérénité optimales.



Dans son discours, Ahmat Hamdan a exprimé sa reconnaissance au président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, pour avoir associé les agences de voyage à l’organisation du Hadj. Il a estimé que la mise en place de la CTAVTHO ouvre de nouvelles perspectives, et nourrit l’espoir d’une organisation plus efficace du pèlerinage dès les prochaines éditions.



À travers ce lancement officiel, la Coordination tchadienne des agences de voyage, du tourisme, du Hadj et de l’Oumra affirme sa détermination à œuvrer pour un Hadj et une Oumra mieux organisés, plus sûrs et plus dignes, au bénéfice des pèlerins tchadiens et de l’image du Tchad à l’étranger.





Dans la même rubrique : < > Tchad : lancement d’un projet d’accompagnement vers la résilience et l’inclusion socioéconomique Tchad : à Moudeïna, tournée administrative du préfet du département d’Adé Tchad : le président de l’URD rencontre ses militants et militantes de la ville de Sarh Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)