TCHAD

Réveillon du Nouvel An : un bilan marqué par des accidents à N’Djamena et en province


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Janvier 2026


Le porte-parole par intérim de la Police nationale, le commissaire de police Alio Hachim Alio, a présenté le bilan du réveillon du nouvel An.


À l’issue des célébrations de la fête de la Saint-Sylvestre 2026, les services compétents ont rendu public le bilan des incidents enregistrés sur l’ensemble du territoire national. Ce bilan, établi par les services de constat des accidents de la voie publique en collaboration avec les autorités sanitaires, met en évidence une augmentation notable des accidents de circulation, notamment dans la capitale.

Une situation contrastée à N’Djamena

Dans la ville de N’Djamena, cent cinquante-deux (152) cas d’accidents de la voie publique (AVP) ont été enregistrés au cours de la nuit du réveillon. Parmi eux, un (01) accident mortel, vingt-cinq (25) accidents graves et cent vingt-six (126) accidents légers.
Par ailleurs, les services ont recensé dix-huit (18) cas de coups et blessures volontaires (CBV), traduisant des tensions ponctuelles liées aux festivités.

Des incidents également signalés en province

En dehors de la capitale, trente (30) cas d’accidents de la voie publique ont été signalés, dont deux (02) jugés graves. Les provinces ont également enregistré quatorze (14) cas de coups et blessures volontaires réciproques (CBVR).

Alcool et vitesse excessive en cause

Selon les autorités, la comparaison avec l’année précédente révèle une hausse du nombre d’accidents de la route, tandis que les cas de coups et blessures volontaires demeurent stables. Cette augmentation des accidents est attribuée en grande partie à la consommation abusive d’alcool et aux excès de vitesse, facteurs récurrents lors des périodes de forte affluence festive.

Face à cette situation, les autorités appellent à un renforcement de la sensibilisation, au respect strict du code de la route et à une consommation responsable, afin de préserver des vies lors des prochaines célébrations.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
