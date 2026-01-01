Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : la commune d'Abéché reçoit un don de matériels d’hygiène et d’assainissement


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 1 Janvier 2026


​La commune d’Abéché a bénéficié, ce jeudi 1er janvier 2026, d’un don de matériels destinés à l’hygiène et à l’assainissement, offert par l’Association des commerçants ressortissants de la province du Ouaddaï, dans le cadre de sa contribution aux efforts de développement local.


Tchad : la commune d'Abéché reçoit un don de matériels d’hygiène et d’assainissement
La cérémonie de remise officielle s’est tenue dans les locaux du service de la voirie urbaine de la mairie d’Abéché, en présence des autorités locales, des opérateurs économiques, des représentants de la société civile ainsi que de nombreux invités.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’Association des commerçants du Ouaddaï, Bahar Abdelkerim, a souligné que les équipements remis, bien que modestes au regard des besoins de la ville, traduisent l’engagement sincère et constant des commerçants à accompagner la commune dans l’accomplissement de ses missions au service des populations.
« Nous espérons que ces matériels contribueront efficacement à l’amélioration des services communaux, à la salubrité urbaine et, par conséquent, au bien-être général des habitants », a-t-il déclaré.

De son côté, le président de la Chambre de commerce du Ouaddaï, Adoud Didane Mourra, a détaillé la composition du don, constitué de 14 tricycles communément appelés “Barbara”, 28 brouettes, 56 pelles, 24 râteaux, 5 boîtes de cache-nez et 60 paires de gants.

Pour sa part, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdelmahmoud Adam Yahya, a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit des commerçants pour ce geste généreux. Il a rassuré que ces équipements seront utilisés de manière optimale dans l’intérêt de la ville et de ses habitants. Selon lui, cette action symbolique s’inscrit pleinement dans le cadre du Plan d’action communal 2026, notamment à travers le programme « Abéché Propre », inscrit parmi les priorités de l’année en cours.

Dans son allocution, le préfet du département de Ouara, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, a appelé l’ensemble des acteurs à conjuguer leurs efforts pour le développement de la ville d’Abéché. Il a rappelé que les questions d’hygiène et d’assainissement constituent une responsabilité collective impliquant tous les citoyens sans distinction.

Pour rappel, la cérémonie s’est déroulée en présence du président du Conseil provincial du Ouaddaï, du président de la Chambre de commerce, ainsi que de plusieurs responsables locaux et représentants des commerçants. La valeur totale des matériels remis est estimée à 23 768 000 francs CFA.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/12/2025

La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l’Est du pays

La Croix-Rouge du Tchad vole au secours des enfants affectés par les conflits armés à l’Est du pays

Tchad : la CTAVTHO lance ses activités pour une meilleure organisation du Hadj et de l’Oumra Tchad : la CTAVTHO lance ses activités pour une meilleure organisation du Hadj et de l’Oumra 31/12/2025

Populaires

Tchad : les fatwas sur les réseaux sociaux désormais interdites, sauf celles du CSAI

01/01/2026

Lutte contre la corruption au Tchad : le Président appelle à une action impartiale et sans complaisance

31/12/2025

Affaire CPI : L'Assemblée nationale condamne une tentative de déstabilisation du Tchad

31/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/12/2025 - Mahamoud Tahir Babouri

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

La dominance de la culture occidentale sur le peuple africain : entre fascination et aliénation

Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs Rue de 40m et Viaduc du Palais de 15 janvier : plaidoyer pour des mesures urgentes et immédiates face aux embouteillages intempestifs 22/12/2025 - MAAOUIYA ABDERAHIM BIREME

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter