Tchad : la commune d'Abéché reçoit un don de matériels d’hygiène et d’assainissement

La cérémonie de remise officielle s’est tenue dans les locaux du service de la voirie urbaine de la mairie d’Abéché, en présence des autorités locales, des opérateurs économiques, des représentants de la société civile ainsi que de nombreux invités.



S’exprimant à cette occasion, le président de l’Association des commerçants du Ouaddaï, Bahar Abdelkerim, a souligné que les équipements remis, bien que modestes au regard des besoins de la ville, traduisent l’engagement sincère et constant des commerçants à accompagner la commune dans l’accomplissement de ses missions au service des populations.

« Nous espérons que ces matériels contribueront efficacement à l’amélioration des services communaux, à la salubrité urbaine et, par conséquent, au bien-être général des habitants », a-t-il déclaré.



De son côté, le président de la Chambre de commerce du Ouaddaï, Adoud Didane Mourra, a détaillé la composition du don, constitué de 14 tricycles communément appelés “Barbara”, 28 brouettes, 56 pelles, 24 râteaux, 5 boîtes de cache-nez et 60 paires de gants.



Pour sa part, le maire de la ville d’Abéché, Dr Abdelmahmoud Adam Yahya, a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit des commerçants pour ce geste généreux. Il a rassuré que ces équipements seront utilisés de manière optimale dans l’intérêt de la ville et de ses habitants. Selon lui, cette action symbolique s’inscrit pleinement dans le cadre du Plan d’action communal 2026, notamment à travers le programme « Abéché Propre », inscrit parmi les priorités de l’année en cours.



Dans son allocution, le préfet du département de Ouara, représentant le délégué général du gouvernement auprès de la province du Ouaddaï, a appelé l’ensemble des acteurs à conjuguer leurs efforts pour le développement de la ville d’Abéché. Il a rappelé que les questions d’hygiène et d’assainissement constituent une responsabilité collective impliquant tous les citoyens sans distinction.



Pour rappel, la cérémonie s’est déroulée en présence du président du Conseil provincial du Ouaddaï, du président de la Chambre de commerce, ainsi que de plusieurs responsables locaux et représentants des commerçants. La valeur totale des matériels remis est estimée à 23 768 000 francs CFA.