Tchad : renforcement de la gouvernance locale lors de la visite du préfet à Mogororo (département d’Adé)

À son arrivée à l’entrée de la ville, le préfet a été accueilli par le sous-préfet, entouré d’une forte mobilisation populaire, traduisant l’adhésion des habitants à cette initiative administrative. Les échanges ont porté sur plusieurs axes majeurs, notamment la sensibilisation à la cohabitation pacifique, le renforcement de la sécurité des personnes et de leurs biens, la collaboration étroite entre les services de l’État dans le respect de la hiérarchie administrative, ainsi que l’amélioration du recouvrement des recettes publiques en lien avec les services compétents.



Avant de rejoindre Mogororo, Nassour Bichara Haggar a effectué une escale stratégique dans le village frontalier de Mouray, limitrophe du Soudan. Cette visite visait à galvaniser le moral des forces de défense et de sécurité déployées dans cette zone sensible, tout en les exhortant à maintenir une vigilance constante face aux enjeux sécuritaires liés à la position géographique de la localité.



Dans le chef-lieu de la sous-préfecture, le préfet a tenu des rencontres successives avec les différentes composantes civiles, militaires et sécuritaires. Chefs traditionnels et coutumiers, jeunes, organisations de la société civile, forces de défense et de sécurité ainsi que les services de recouvrement ont tour à tour exprimé leurs préoccupations et attentes.



À l’issue de ces échanges, le préfet a formulé des orientations claires et adaptées, appelant à un engagement collectif fondé sur le dialogue, la responsabilité et le strict respect des lois et règlements en vigueur.



Avant son départ de Mogororo, il a enfin donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité, les enjoignant à renforcer leur présence sur le terrain et à veiller en permanence à la protection des populations et de leurs biens, condition essentielle à la paix et au développement durable de la localité.